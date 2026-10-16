Velika policijska akcija u Splitu! Identificirano oko 20 osoba zbog govora mržnje, za dijelom se intenzivno traga

Četiri osobe uhićene su zbog sumnje na kazneno djelo javnog poticanja na nasilje i mržnju u Splitu, a policija je na snimkama identificirala još niz osoba za kojima traga.

Policija je na snimkama identificirala oko 20 osoba, no nisu sve privedene. Dio osumnjičenih nije pronađen na adresama prebivališta pa policija za njima intenzivno traga.

"Za sada nema informacija da je netko od ljudi za kojima policija traga prešao državnu granicu", dodala je reporterka RTL-a u javljanju iz Splita.

Deseci uhićenih zbog drugih prekršaja

Osim četvero osumnjičenih za kazneno djelo povezano s govorom mržnje, tijekom dana uhićeni su i deseci drugih osoba zbog različitih prekršaja.

Uhićene osobe bit će dovedene u policijske postaje na ispitivanje, nakon čega slijedi daljnje postupanje nadležnih tijela, uključujući Općinsko državno odvjetništvo u slučajevima iz njegove nadležnosti.

Najnoviji događaji u Splitu ponovno su otvorili pitanje navijačkih nereda, ali i šireg problema govora mržnje u hrvatskom društvu.

Prema izvješću pučke pravobraniteljice za 2025. godinu, zabilježen je porast govora mržnje i netrpeljivosti prema manjinama.

Posebno se otvara pitanje pozdrava "Za dom spremni" i neujednačene sudske prakse u njegovu sankcioniranju.