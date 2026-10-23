Velika policijska akcija u Dalmaciji: Zaplijenjeno više od 38 kilograma droge, pronađeni oružje, streljivo i novac

Policijska uprava splitsko-dalmatinska izvijestila je o rezultatima sedam odvojenih policijskih postupanja tijekom kojih je na području Dalmacije pronađeno i oduzeto više od 38 kilograma različitih vrsta droge. Uz drogu su pronađeni i oružje, streljivo, novac te oprema povezana s njezinom distribucijom.

Kriminalističkim istraživanjima obuhvaćeno je ukupno osam osoba zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Nakon što je policija jučer izvijestila o pronalasku više od 17 kilograma droge na području Omiša, Dugopolja i Imotskog, objavljeni su rezultati još četiri odvojena postupanja u Splitu i Makarskoj.

U Splitu pronađeno više od 12 kilograma marihuane i hašiša

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga 21. listopada u Splitu su uhitili muškarca rođenog 2005. godine.

Pretragom stana i drugih prostorija kojima se koristi pronađeno je 11.595,5 grama marihuane, 995 grama hašiša i 11,9 grama kokaina.

Policija je oduzela i dvije digitalne vage za precizno mjerenje s tragovima droge te 960 eura.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja osumnjičeni će biti predan pritvorskom nadzorniku.

U drugoj akciji uhićeni muškarac i žena

Istoga dana policijski službenici Prve policijske postaje Split postupali su prema muškarcu rođenom 2003. godine kod kojeg je pronađena manja količina marihuane.

Dan poslije pretražene su prostorije kojima se koristi, a policija je pronašla 818,5 grama hašiša i dodatna 93 grama marihuane.

Tijekom istog postupanja kod žene rođene 1980. godine pronađeno je 17 grama amfetamina te predmeti s tragovima droge.

Žena je uhićena, a protiv oboje se provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

Policija kod muškarca pronašla sedam kilograma marihuane

U još jednom odvojenom slučaju, 22. listopada oko 16.45 sati, policijski službenici Službe kriminaliteta droga tijekom redovnih aktivnosti u Splitu pristupili su muškarcu i utvrdili njegov identitet.

Kod njega je pronađeno čak sedam kilograma marihuane.

Nakon završetka kriminalističkog istraživanja muškarac će uz kaznenu prijavu biti predan pritvorskom nadzorniku.

Akcija i na području Makarske

Policijski službenici Radne skupine za pojačano suzbijanje kriminaliteta droga 21. listopada pretražili su stan i druge prostorije kojima se koristi 28-godišnjak na području Makarske.

Pronađeno je 425 grama marihuane te digitalna vaga za precizno mjerenje s tragovima droge.

Muškarac je uhićen, a protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava.

Ukupno oduzeto više od 38 kilograma droge

Prema podacima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, tijekom sedam odvojenih postupanja pronađeno je ukupno 38.047 grama različitih vrsta droge.

Među oduzetim količinama nalazi se približno 19,1 kilogram marihuane, 17 kilograma amfetamina, 1,8 kilograma hašiša i 32,55 grama kokaina.

Policija navodi da je kriminalističkim istraživanjima obuhvaćeno osam osoba koje su prijavljene zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.