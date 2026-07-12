Velika policijska akcija u Dalmaciji: U apartmanima pronađene tisuće tableta i kokain

Policijski službenici Službe kriminalističke policije PU šibensko-kninske, u suradnji s Ravnateljstvom policije, dovršili su kriminalističko istraživanje nad dvojicom muškaraca, 35-godišnjim hrvatskim državljaninom i 39-godišnjim državljaninom Velike Britanije, koje sumnjiče za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama.

U sklopu akcije, temeljem naloga Županijskog suda u Šibeniku, u petak su pretraženi apartmani u Murteru i Tisnom u kojima su osumnjičenici boravili.



Tekst se nastavlja nakon oglasa









Tijekom pretraga policija je pronašla i oduzela veću količinu različitih vrsta droga i opreme za njihovu distribuciju. Među zaplijenjenim predmetima nalazi se 1.845 tableta MDMA-a, 397 perforiranih sličica LSD-a, 77 tableta LSD-a, 61,5 grama kokaina, 21,6 grama MDMA-a u kristalima te 34 grama ketamina. Policija je također oduzela digitalnu vagu i veći novčani iznos za koji se sumnja da potječe od kaznenih djela.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja dvojica osumnjičenika predana su pritvorskom nadzorniku Policijske uprave šibensko-kninske, dok je protiv njih podnesena kaznena prijava nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku.