Velika policijska akcija u Dalmaciji: Pet osoba uhićeno zbog ilegalnog odlaganja otpada, sumnja se i na pustošenje šuma

Policijski službenici Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u suradnji s Općinskim državnim odvjetništvom u Splitu, dovršili su opsežno kriminalističko istraživanje nad pet hrvatskih državljana zbog sumnje na nezakonito odlaganje građevinskog otpada na području Gornjih Igrana. Dvojica osumnjičenih terete se i za pustošenje šuma, a svih pet osoba predano je pritvorskom nadzorniku.

Kriminalističkim istraživanjem obuhvaćeno je pet osoba rođenih 1955., 1957., 1960., 1979. i 1990. godine, za koje policija sumnja da su sudjelovale u nezakonitom odlaganju otpada koji može dugotrajno ugroziti okoliš.

Prema policijskim navodima, riječ je o otpadu koji može trajnije ugroziti tlo, podzemlje, vode, biljke, gljive i životinje.

Protiv svih pet osoba podnesena je kaznena prijava zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom, dok se 66-godišnjak i 69-godišnjak dodatno sumnjiče za kazneno djelo pustošenja šuma.

Građevinski otpad odlagali na privatnom zemljištu za novčanu naknadu

Policija sumnja da je 47-godišnjak, vlasnik obrta za prijevoz, prema prethodnom dogovoru sa 69-godišnjakom, za novčanu naknadu odlagao različiti građevinski otpad na zemljištu u vlasništvu 69-godišnjaka.

Riječ je o zemljištu na području Crne Rudine u Gornjim Igranima.

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, otpad je dovožen teretnim vozilima i odlagan bez odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom.

Istražitelji sumnjaju da je riječ o unaprijed dogovorenom načinu odlaganja građevinskog otpada, pri čemu je vlasnik zemljišta omogućavao njegovo deponiranje uz novčanu naknadu.

Otkrivena još jedna lokacija na području Gornjih Igrana

Istraživanjem je obuhvaćena i druga lokacija, u predjelu Luka na području Gornjih Igrana.

Policija sumnja da su 36-godišnjak, također vlasnik obrta za prijevoz, i 71-godišnjak postigli dogovor sa 66-godišnjakom o odlaganju različitog građevinskog otpada na zemljištu kojim 66-godišnjak gospodari.

I u ovom slučaju, prema policijskim sumnjama, otpad se odlagao za novčanu naknadu, bez prethodno ishođene odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom.

Zbog utvrđenih okolnosti dvojica osumnjičenika, u dobi od 66 i 69 godina, dodatno se terete za pustošenje šuma.

Na terenu bili inspektori, stručnjaci javnog zdravstva i geodet

U sklopu kriminalističkog istraživanja policijski službenici jučer su, u suradnji sa zamjenikom općinskog državnog odvjetnika, proveli pretragu zemljišta na području Gornjih Igrana.

U pretrazi su sudjelovali djelatnici više službi Državnog inspektorata, uključujući inspekciju zaštite okoliša, šumarsku, rudarsku i građevinsku inspekciju.

Na terenu su bili i predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo te ovlašteni geodet.

U realizaciji kriminalističkog istraživanja sudjelovali su policijski službenici iz više policijskih postaja i službi Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Svih pet osumnjičenih predano pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, protiv svih pet osumnjičenika podnesene su kaznene prijave te su danas predani pritvorskom nadzorniku.

Policija ih sumnjiči za nezakonito odlaganje građevinskog otpada na dvije lokacije u Gornjim Igranima, a dvojicu i za pustošenje šuma.

Istraživanje je provedeno u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom i više stručnih službi, s ciljem utvrđivanja okolnosti mogućeg ugrožavanja okoliša nezakonitim odlaganjem otpada.