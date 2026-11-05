Velika akcija policije nadomak Makarske: Četvero završilo u lisicama, istražitelji pretražuju zemljište, a na terenu su i brojne inspekcije!

Na području Igrana, nedaleko od Makarske, u tijeku je opsežna policijska akcija zbog sumnje na kaznena djela protiv okoliša. Uhićene su četiri osobe, a na terenu su, uz policiju i državno odvjetništvo, i predstavnici više inspekcijskih službi.

Kako je izvijestila Policijska uprava splitsko-dalmatinska, kriminalističko istraživanje zajednički provode Služba općeg kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske, Policijska postaja Makarska i Općinsko državno odvjetništvo u Splitu.

Četiri osobe uhićene su zbog sumnje da su počinile kaznena djela ugrožavanja okoliša otpadom.

Na terenu policija, inspektori i stručne službe

U sklopu istraživanja policijski službenici provode pretrage, a trenutačno je u tijeku pretraga zemljišta koje koriste osumnjičene osobe.

Pretraga se obavlja u suradnji sa zamjenikom Općinskog državnog odvjetništva u Splitu.

U akciju su uključeni i djelatnici Državnog inspektorata, odnosno službi za zaštitu okoliša, šumarske, rudarske i građevinske inspekcije.

Na terenu se nalaze i predstavnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, ovlašteni geodet te djelatnici komunalne tvrtke.

Slijedi kriminalističko istraživanje

Iz policije navode da će nad četirima uhićenim osobama biti provedeno kriminalističko istraživanje.

Nakon njegova dovršetka osumnjičenici će, uz kaznenu prijavu, biti predani pritvorskom nadzorniku.

Više pojedinosti o okolnostima slučaja i rezultatima pretraga zasad nije objavljeno.