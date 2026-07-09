Velika policijska akcija na jugu Hrvatske: 122 prekršaja u jednom danu, vozači najviše griješili zbog kaciga i brzine

Policijski službenici Policijske uprave dubrovačko-neretvanske proveli su jučer akciju pojačanog nadzora vozača motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava, uključujući električne bicikle i romobile.

Akcija je provedena tijekom dana na području cijele Dubrovačko-neretvanske županije, a u njoj su sudjelovali policijski službenici svih policijskih postaja.

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Tijekom nadzora utvrđena su ukupno 122 prometna prekršaja, a prema vozačima ove kategorije poduzeto je 68 represivnih mjera.

Među najčešće evidentiranim prekršajima bili su nekorištenje ili nepravilno korištenje zaštitne kacige, nepropisno pretjecanje te prekoračenje dopuštene brzine.

Policija apelira na odgovornu vožnju

S obzirom na sve češću upotrebu motocikala, mopeda, bicikala i osobnih prijevoznih sredstava na prometnicama, policija ponovno poziva sve sudionike u prometu na oprez i poštivanje prometnih pravila kako bi se spriječila neželjena stradavanja.

Vozačima motocikala i mopeda savjetuje se da prije vožnje provjere tehničku ispravnost vozila, tlak u gumama i rasvjetu, koriste zaštitnu opremu i kacigu te ne upravljaju vozilom pod utjecajem alkohola ili droga. Poseban oprez potreban je i kod brzine vožnje, pretjecanja te drugih rizičnih manevara.

Vozačima bicikala i osobnih prijevoznih sredstava policija preporučuje korištenje zaštitne opreme, poštivanje prometnih pravila i kretanje površinama namijenjenima za njihovu vožnju, uz poseban oprez prema pješacima i ostalim sudionicima u prometu.

Roditelji se pozivaju da djeci ne kupuju električne romobile koji ne ispunjavaju zakonske uvjete za sudjelovanje u prometu. Električni romobil smatra se osobnim prijevoznim sredstvom ako ima trajnu snagu motora do 0,6 kW i najveću konstrukcijsku brzinu do 25 km/h. Za upravljanje električnim romobilom obvezna je zaštitna kaciga, a vozač mora imati najmanje 14 godina.

Policija dodatno poziva vozače automobila na povećan oprez prilikom uključivanja u promet, skretanja i prestrojavanja kako bi na vrijeme uočili motocikliste, mopediste, bicikliste i vozače osobnih prijevoznih sredstava.

Policijski službenici nastavit će s preventivnim i represivnim aktivnostima s ciljem povećanja sigurnosti svih sudionika u prometu.