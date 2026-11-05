VELIKA PODRŠKA DALMATINSKOM SPORTU Županija ulaže u nove generacije sportskih stručnjaka: "Moramo stvarati buduće trenere"

Splitsko-dalmatinska županija nastavlja ulagati u razvoj sporta i stručnog kadra. U četvrtak su u zgradi Županije u Splitu dodijeljeni ugovori o sufinanciranju stručnog osposobljavanja, obrazovanja i licenciranja sportskih trenera u 2026. godini. Za tu je namjenu osigurano 33.892 eura, a sredstva će se koristiti za usavršavanje ukupno 40 trenera. Najavljeno je i povećanje broja stipendija za mlade nadarene sportaše na njih 100 u idućoj godini.

Ugovore je korisnicima uručio zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije Stipe Čogelja, a ovogodišnjim natječajem obuhvaćeno je 15 sportskih klubova i udruga te dva županijska sportska saveza.

Čogelja je istaknuo kako bez kvalitetnih i obrazovanih trenera nema ni uspješnih sportaša, naglasivši da Županija kontinuirano povećava ulaganja u sport, od stručnog usavršavanja do izgradnje infrastrukture.

"Svi znamo da je kadrovska politika itekako bitna i da bez kvalitetno obrazovanih i dobrih trenera nema ni uspješnih sportaša. Splitsko-dalmatinska županija prepoznala je važnost sporta i kulture, što potvrđuje i stvaranje novog upravnog odjela. Znatno smo povećali ulaganja i nastavit ćemo dalje", poručio je Čogelja.

Čogelja: Dalmacija je najsportskija regija na svijetu

Govoreći o sportskim uspjesima Dalmacije, Čogelja je iznio i zanimljive podatke koje su, kako je rekao, nedavno provjeravali uz pomoć umjetne inteligencije.

"Mi se svi hvalimo da su Split i Splitsko-dalmatinska županija, odnosno Dalmacija, najsportskija regija na svijetu. Nedavno smo na jednoj konferenciji išli provjeriti tu činjenicu uz pomoć umjetne inteligencije. Prema tim podacima, u Splitu i Dalmaciji imamo jednog olimpijca na 3568 stanovnika, dok je prvi sljedeći Eugene u Oregonu, poznat kao TrackTown u Americi, s jednim olimpijcem na 6285 stanovnika. Nakon toga slijede Bolzano u Italiji i Kisumu u Keniji", kazao je Čogelja.

Naglasio je kako je, uz ulaganje u trenere i mlade sportaše, jedan od najvećih izazova nedostatak odgovarajuće sportske infrastrukture.

"To je najveći nedostatak za razvoj sporta, ne samo u Splitu nego i u okolici. Kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti te Europske sveučilišne igre grade se i obnavljaju sportski objekti u Splitu, Kaštelima, Dugopolju, Solinu i Trogiru. Nastavit ćemo ulagati kako bismo omogućili kvalitetan razvoj kolektivnih i pojedinačnih sportova", istaknuo je.

Primorac: Iduće godine 100 stipendija za mlade sportaše

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu Splitsko-dalmatinske županije Željko Primorac naglasio je kako su ove godine prihvaćeni svi zahtjevi pristigli na natječaj, ali i da očekuje veći interes klubova i saveza u budućnosti.

"Jedan od glavnih ciljeva, uz poboljšanje sportske infrastrukture, jest kvalitetna edukacija trenerskog kadra. Na to stavljamo naglasak. Želimo povećati sredstva, ali za to nam treba više prijava i više interesa. Pozivamo sve saveze i klubove da se aktivno uključe i prijavljuju na natječaje Županije", rekao je Primorac.

Tom je prilikom najavio i dodatna ulaganja u mlade sportske talente.

"Iduće godine osigurat ćemo 100 stipendija za mlade nadarene sportaše. Iz godine u godinu povećavamo taj broj, narasli smo s 30 na 100 stipendija. Nadam se da će taj broj nastaviti rasti", poručio je.

Na ovogodišnji natječaj pristiglo je ukupno 17 prijava, kojima je obuhvaćeno 40 trenera. Primorac priznaje kako bi interes mogao biti veći, a jedan od mogućih razloga vidi u nedovoljnoj informiranosti sportskih klubova.

"Možemo samo nagađati je li informiranost bila dovoljno dobra, je li informacija pravovremeno stigla od saveza prema klubovima i prate li se dovoljno natječaji. Nama je to opomena da moramo poboljšati komunikaciju kako bi informacije došle do onih kojima su namijenjene", objasnio je.

Nedostatak sportske infrastrukture i dalje je velik problem

Na važnost ulaganja u stručni kadar upozorio je i predsjednik Rukometnog kluba Split, ujedno član Skupštine Splitsko-dalmatinskog županijskog rukometnog saveza Goran Bučević.

Istaknuo je kako bez obrazovanih trenera nema kvalitetnog rada s djecom, a samim time ni dugoročnog razvoja sporta.

"Već godinama naglašavamo važnost ulaganja u sportski kadar jer bez kvalitetnog kadra nema ni razvoja sporta. Nadamo se da će financijska ulaganja iz godine u godinu biti sve veća i da ćemo kroz strategiju razvoja sporta stvoriti uvjete u kojima će svaki sportaš i trener imati priliku sudjelovati u stvaranju budućih olimpijaca, na ponos naše Županije i domovine", kazao je.

Kao jedan od najvećih problema izdvojio je nedostatak sportske infrastrukture, posebno u velikim gradovima poput Splita.

"Imamo mnogo klubova i sportaša, a infrastruktura je jednim dijelom zastarjela. Ipak, vide se određeni pomaci. Stavljanje u funkciju Spaladium Arene i Europske sveučilišne igre trebali bi značajno pridonijeti podizanju razine dvoranskih sportova", istaknuo je.

Dodao je kako su pomaci vidljivi i u individualnim sportovima, poput boksa i taekwondoa, ali i da je nužno ulagati u nove generacije trenera.

"Postoji prirodan slijed smjene generacija. Moramo ulagati u mlade trenere kako bismo jednog dana imali iskusne stručnjake. Oni danas trebaju učiti od sadašnjih iskusnih trenera, koji jednog dana više neće biti tu", poručio je.

Knežević: Ove godine osposobljavamo dva trenera, dogodine možda još dva

Među korisnicima sredstava je i Judo klub Sokol, čiji je predsjednik Ivan Knežević zahvalio Županiji na potpori.

"Zahvaljujemo Splitsko-dalmatinskoj županiji što nam je omogućila edukaciju trenera. Ove godine osposobit ćemo dva trenera, a dogodine možda još dva. Svake godine sve je bolje i ulaganje u sport se vidi. Samo treba ići naprijed", kazao je Knežević.

Njegov klub trenutačno ima šest trenera, među kojima su dva kineziologa i dva trenera s licencijama, a u radu pomažu i dvije studentice.

Knežević ističe kako interesa za judo među djecom ne nedostaje.

"Judo je bazični sport, odličan za djecu od tri godine nadalje, i to su roditelji prepoznali. Kada se dijete dvije ili tri godine bavi judom, poslije može prijeći na rukomet, plivanje ili neki drugi sport. Mi ovdje s djecom stvaramo bazu. Neki ostanu u judu, a neki se razvijaju u drugim sportovima", objasnio je.

Dodjelom gotovo 34 tisuće eura za obrazovanje i licenciranje 40 trenera Splitsko-dalmatinska županija nastavlja s ulaganjima u stručni sportski kadar, dok najavljeno povećanje broja stipendija za mlade sportaše i daljnja ulaganja u infrastrukturu predstavljaju sljedeće korake u razvoju sporta na području županije.