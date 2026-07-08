Velika pobjeda za Severinu na sudu: Oslobođena krivnje u postupku koji je trajao tri godine

Sudska bitka zagrebačkog Općinskog kaznenog državnog odvjetništva protiv popularne pjevačice Severine Vučković danas je okončana prvostupanjskom, nepravomoćnom presudom Općinskog kaznenog suda u Zagrebu.

Kako ekskluzivno doznaje Jutarnji list, pjevačka zvijezda za koju je tužiteljstvo tražilo uvjetnih 10 mjeseci zatvora ipak je oslobođena krivnje.

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Sud je, nakon svih provedenih dokaza i analize dokumentacije u spisu, zaključio da se pjevačica nije nametljivo ponašala prema ravnateljici Osnovne škole Ljiljani Klinger, a ni prema bivšoj ravnateljici Poliklinike za zaštitu djece i mladeži Grada Zagreba Gordani Buljan Flander.

Ta je sudska odluka uslijedila nakon što je Severina prošloga tjedna koncizno iznijela obranu, odbacivši svaki vid krivnje i pritom odbivši odgovarati na pitanja tužiteljstva. Kako neslužbeno doznaje Jutarnji list, sud je zaključio da optužbe na Severinin račun zapravo nisu kazneno djelo koje joj se stavlja na teret, već da bi to moglo ići u pravcu djela koje se progone privatno.

Hoće li tužiteljstvo uložiti žalbu na navedenu presudu, bit će poznato nakon što zaprime pisani otpravak presude s obrazloženjem. Inače, ako viši sud oslobađajuću presudu potvrdi, sudske troškove snosit će porezni obveznici.

Postupak traje tri godine

Riječ je o sudskom postupku koji već tri godine traje iza zatvorenih vrata za javnost, a koji je iniciralo Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu nakon što se otkrilo da je pjevačica poslala Klinger i Buljan Flander više od 150 poruka šarolikog spektra jer je bila revoltirana postupanjem njih obje u postupku koji se vodio radi odluke s kojim će roditeljem Severinin sin živjeti.

Za razliku od Klinger (ravnateljica škole koju pohađa sin Severine i Milana Popovića, op. a.), koja joj je na neke poruke odgovorila i ujedno preklinjala da joj ih prestane slati, Buljan Flander na iste uopće nije odgovarala.

I Klinger i Buljan Flander u sudnici su satima davale svjedočke iskaze, a nakon jednoga od posljednjih ročišta Severina je samo okupljenoj sedmoj sili ispred suda poručila za jednu od svjedokinja: "Lagala je".

"Ma di je moja najdraža ravnateljica? Jesi li se javila donatoru?..."

Prema optužnici, Vučković je od srpnja do listopada 2021. poslala Klinger preko WhatsAppa više od stotinu poruka. Pa joj je tako pisala: "Ma di je moja najdraža ravnateljica? Jesi li se javila donatoru? Jesi li svjesna da ću te ganjati do kraja života za sve gadosti koje si radila meni, ostalim majkama i učiteljima? Ti se izvući nećeš. Sjedit ćeš i drhtat i trest se kao što sam se ja tresla kad si mi maltretirala dijete (...) Moraš snositi odgovornost za svoja nedjela, ovo su posljedice tvoje komunikacije. Imaš sinkopu pa se ne sjećaš što si radila? Ne pristaje tebi da budeš portirka na vratima škole, a kamoli ravnateljica škole. Ti si kvarni zub ovog društva. U mirovini ćeš sjediti po sudovima...."

Također, od srpnja do rujna 2021. Severina je zasula porukama i mobitel Buljan Flander: "Osobno ću platiti odvjetnike za sve one žene koje si zlostavljala. Želim vam da strahujete i drhturite i čekate dan kad će vas sve pohapsit. Kao što su one plakale i strahovale za djecu koju si prodavala očevima da bi kupovala one kičaste sandale i torbe. Dosta si ti žena ukopala da bi još nekog tužila. Poliklinika nije tvoja prčija kako si zamislila. Jel’ bi ti nekog tužila nakon svega što si radila ženama? Sve ovo će ići na moj Facebook i Instagram. Imam 2,3 milijuna pratitelja i prenijet ću sve tekstove Jelene Jindre. Znaš da sam prijavila Redžepija USKOK-u? Prijavila sam i tebe. Dosta je više tog blajha po raznim emisijama, sve vaše glave ću staviti na Face i Instagram da vas vide, nadam se posljednji put u medijima. Osim ako budeš spadala u rubriku ‘Izvještavamo iz Remetinca‘... Potrošila sam 1,5 milijuna eura na 67 Milanovih tužbi koje je sve izgubio, pretežno. Ostatak ću trošiti na vas ostale koji ste kvarni zub ovog društva!"

Zbog komunikacije sa Severinom, Klinger i Buljan Flander bile su uznemirene.

Podsjetimo, nakon prve sudske rasprave s koje je, na prijedlog Severinina odvjetnika Čede Prodanovića, isključena javnost radi zaštite malodobnog djeteta, Severina je i javno odbacila krivnju, ustvrdila da su na njezinu mjestu trebale biti Klinger i Buljan Flander te se pritom javno zapitala: "Ne znam što biste vi napravili na mom mjestu. Jednostavno su mi dirnuli u dijete. Ovo je situacija gdje, umjesto da vas država štiti i da vam štiti dijete, oni su protiv mene podignuli optužnicu za nametljivo ponašanje jer sam dvjema upletenim ženama slala SMS-poruke, koje me pritom nisu niti blokirale. Dotične gospođe su promptno pisale glavnoj državnoj odvjetnici i tražile da se pozabavi sa mnom. Umjesto da su one predmet istrage jer su radile nedozvoljene radnje s pozicije moći. One su jedne od onih koje su bile upletene u to da mi se uzme dijete na 20 mjeseci. Moje prijave i prijave drugih žena koje su zavile u crno skupa s djecom stoje u ladicama po bespućima Državnog odvjetništva i to je problem ove države."