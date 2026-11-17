Mladi Vatreni odlično su otvorili susret, a do vodstva su stigli u 26. minuti kada je mrežu njemačke reprezentacije zatresao Adrian Segečić.

Ipak, nastavak utakmice donio je preokret gostiju. Njemačka je najprije izjednačila u 53. minuti pogotkom Maxa Moerstedta, a samo sedam minuta kasnije Dženan Pejčinović zabio je za vodstvo Nijemaca od 2:1.

No, hrvatski reprezentativci nisu se predavali. U 67. minuti Fran Topić vratio je utakmicu na početak pogotkom za 2:2, da bi u 84. minuti ponovno zatresao mrežu i osigurao Hrvatskoj vrijednu pobjedu.

Susret na Rujevici odigran je u vrlo zahtjevnim vremenskim uvjetima. Gusta magla znatno je otežavala vidljivost, dok je obilna kiša natopila travnjak i dodatno otežala igru objema reprezentacijama.

Unatoč nepovoljnim uvjetima i rezultatskom zaostatku u drugom poluvremenu, izabranici Ivice Olića pokazali su karakter i preokretom stigli do pobjede protiv snažne njemačke reprezentacije.