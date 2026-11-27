Nestabilno vrijeme nastavilo se tijekom petka, donoseći izražene temperaturne i vremenske kontraste između unutrašnjosti Hrvatske i Dalmacije.

Dok je dio unutrašnjosti zemlje okovan ledom, uz povremeni snijeg i kišu koja se smrzava u dodiru s tlom, na sjevernom Jadranu zabilježen je pad temperature zraka.

U Dalmaciji su, s druge strane, temperature zraka i dalje iznadprosječno visoke za kraj studenoga, a ponegdje su tijekom dana dosegnule i 20 Celzijevih stupnjeva.

Velika pijavica u Hvarskom kanalu

U ranim poslijepodnevnim satima na srednjodalmatinskom akvatoriju došlo je do jačeg razvoja naoblake, a oko 13:30 sati, između Šolte i Hvara, razvila se velika morska pijavica.

Bila je prilično razvijena i vidljiva desetak minuta. Kretala se u jugozapadnoj struji, no nije stigla do otočnog kopna.

U vrijeme pojave pijavice meteorološki radar Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) zabilježio je da je vrh kumulonimbusa, odnosno olujnog oblaka, dosezao čak 11 kilometara visine.

Morske pijavice nastaju u uvjetima atmosferske nestabilnosti, a njihova pojava na Jadranu nije neuobičajena tijekom prodora vlažnog i nestabilnog zraka.

Današnji prizori još su jedan pokazatelj izraženih vremenskih kontrasta u Hrvatskoj, gdje istodobno vladaju pravi zimski uvjeti u dijelovima unutrašnjosti, dok se u Dalmaciji bilježe temperature znatno više od uobičajenih za ovo doba godine.