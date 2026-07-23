Velika odluka za Banovinu: Split dobiva spomen-ploču za jedan od najponosnijih dana u svojoj povijesti

Split bi uskoro trebao dobiti novo trajno obilježje jednog od najvažnijih događaja iz svoje novije povijesti. Komisija za imena ulica, trgova i za spomenike prihvatila je prijedlog za postavljanje spomen-ploče na zgradi Banovine u znak sjećanja na 6. svibnja 1991. godine, objavio je HDZ Split.

Na sjednici su prihvaćeni i prijedlozi za podizanje spomenika hrvatskim braniteljima u Srinjinama te raspisivanje arhitektonskog natječaja za uređenje fontane na području Gradskog kotara Split 3.

Trajna uspomena na otpor i zajedništvo Splićana

Kako navode iz splitskog HDZ-a, spomen-pločom na Banovini trajno će se obilježiti dan kada su građani Splita prosvjedovali zbog napada JNA i srpskih pobunjenika na Kijevo te pružili podršku hrvatskim redarstvenicima.

U HDZ-u ističu kako je riječ o jednom od najponosnijih trenutaka splitske novije povijesti, koji je predstavljao snažan čin narodnog otpora, prkosa i zajedništva te važan doprinos stvaranju hrvatske države i Hrvatske vojske.

Spomen-ploča trebala bi podsjećati na hrabrost građana Splita koji su stali uz Kijevo, hrvatske redarstvenike te pravo hrvatskog naroda na slobodu i samostalnu državu.

Spomenik braniteljima u Srinjinama i nova fontana na Splitu 3

Komisija je prihvatila i prijedlog za podizanje spomenika hrvatskim braniteljima u Srinjinama.

Zeleno svjetlo dobila je i inicijativa za raspisivanje arhitektonskog natječaja za uređenje fontane u Gradskom kotaru Split 3, čime bi taj dio grada trebao dobiti novi i reprezentativniji javni prostor.

Prijedlog vijećnika Davora Matijevića o dopuni elemenata na spomeniku IX. bojni HOS-a proslijeđen je na mišljenje udruzi koja je predložila njegovo postavljanje.

Ponovno se otvorilo pitanje povratka Štandarca

Najviše političkih prijepora izazvala je rasprava o povratku Štandarca na Narodni trg – Pjacu.

Prema objavi HDZ-a Split, oporbeni vijećnici, uz podršku Damira Šarca, nisu prihvatili inicijativu gradonačelnika Tomislava Šute da se Štandarac vrati u izvornom obliku i na prijašnju lokaciju.

Iz HDZ-a su pritom optužili oporbu da nastavlja politizirati pitanje za koje smatraju da je već razriješeno sudskom odlukom.

"Komisija nije sud niti žalbeno tijelo. Njezina je obveza omogućiti provedbu sudske odluke, a ne politički raspravljati sviđa li se ona nekome", poručili su iz splitskog HDZ-a.

HDZ najavljuje nastavak borbe

U splitskom HDZ-u tvrde da bi odbijanje povratka Štandarca moglo ponovno izložiti Grad Split sudskim sporovima, dodatnim troškovima i mogućim kaznama koje bi u konačnici snosili građani.

Najavili su da neće odustati od inicijative.

"Ustrajat ćemo na povratku Štandarca na Pjacu, provedbi sudskih odluka i zaštiti interesa Grada Splita", zaključili su iz HDZ-a Split.