Velika obustava prometa nadomak Splita: Zatvara se dio A1, evo kada

Hrvatski autoklub obavještava vozače da će se 24. i 25. rujna od 22:00 do 04:00 sati zbog planirane vježbe u tunelu Bisko zatvoriti za sav promet dionica autoceste A1 između čvorova Split i Bisko u oba smjera.

Za vrijeme zatvaranja promet će se preusmjeravati obilazno sljedećom rutom: čvor Split → DC1 → ŽC6145 → ŽC6260 → DC220 → čvor Bisko, i obrnuto.

Pozivaju se vozači da prate privremenu signalizaciju, planiraju putovanje s povećanim oprezom te poštuju upute prometne policije i HAK-a.