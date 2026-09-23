Velika obnova u Dubrovniku: Gimnazijalci dobivaju potpuno nova sportska igrališta, evo kada će biti gotova

Dubrovačko-neretvanska županija provodi projekt „Sanacija i opremanje vanjskih školskih sportskih igrališta Gimnazije Dubrovnik“, kojim će se postojeći, dotrajali sportski prostor obnoviti i prilagoditi suvremenim potrebama učenika i škole. Radovi na vanjskim sportskim igralištima trenutno su u tijeku.

Ukupna vrijednost radova prema troškovniku iznosi 192.028,13 eura, od čega je Ministarstvo turizma i sporta osiguralo 86.412,65 eura, dok će preostali iznos više od 105 tisuća eura osigurati Dubrovačko-neretvanska županija.

Radovi obuhvaćaju sanaciju postojećih sportskih površina, odnosno zamjenu dotrajalih armiranobetonskih ploča, kao i uređenje i opremanje igrališta novom sportskom i pratećom opremom.

Dosad je izvršeno uklanjanje postojećih dotrajalih armiranobetonskih ploča, ravnanje i uređenje terena, uklanjanje dijela raslinja te uređenje prostora uz sportska igrališta. Izvedena je i priprema temelja za ugradnju nove opreme, uključujući koševe, golove, zaštitne mreže i reflektore.

Trenutačno je u tijeku priprema podloge za izvedbu nove armiranobetonske ploče, nakon čega je planirano armiranje i betoniranje podne ploče krajem ovog tjedna.

U nastavku radova predviđena je izvedba završnih sportskih površina te ugradnja nove sportske i prateće opreme. Time će se osigurati kvalitetniji, sigurniji i funkcionalniji prostor za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture, školske sportske aktivnosti i druge aktivnosti učenika.

Obnovom vanjskih sportskih igrališta dodatno će se unaprijediti uvjeti za svakodnevno bavljenje sportom i tjelesnom aktivnošću učenika Gimnazije Dubrovnik i lokalne zajednice. Završetak svih radova očekuje se do kraja listopada 2026. godine.

Inače, vrijedi istaknuti i kako je u tijeku veliki ciklus ulaganja u sportsku infrastrukturu. U tom smislu ističemo kako su u sklopu projekta ACTIVE, vrijednog 5,9 milijuna eura, u tijeku radovi na izgradnji sportske dvorane u Stonu, a u različitim fazama izgradnje je i 11 igrališta diljem Dubrovačko-neretvanske županije.