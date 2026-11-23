Velika obnova Športskog centra Gripe u Splitu ušla je u novu, konkretniju fazu nakon što je Grad Split 16. studenoga otvorio dva postupka javne nabave ukupne procijenjene vrijednosti 7.605.600 eura bez PDV-a. Riječ je o značajnom pomaku u odnosu na kraj listopada, kada su se za iste zahvate tek prikupljale primjedbe i prijedlozi zainteresiranih gospodarskih subjekata kroz prethodno savjetovanje. Sada su rokovi poznati, iznosi su precizirani, a projekt je prešao iz najavne u operativniju fazu.

Prvi postupak procijenjen je na 2,72 milijuna eura bez PDV-a i odnosi se na sanaciju objekata na Starim Gripama te uređenje okoliša. Drugi, znatno veći postupak vrijedan 4.885.600 eura bez PDV-a, obuhvaća unutarnje uređenje velike i male sportske dvorane te pripadajuće instalacije. To znači da se zahvati neće odnositi samo na vanjski izgled ili pojedine manje popravke, nego na više ključnih dijelova jednog od najvažnijih splitskih sportskih kompleksa.

Na redu su Stare Gripe i prostori koje svakodnevno koriste klubovi

U okviru prvog natječaja planirana je energetska obnova male dvorane i južnog objekta. Predviđeni su fasaderski, krovopokrivački, izolaterski i drugi građevinski radovi, a poseban dio projekta odnosi se i na četiri dvorane za borilačke sportove. Uz to, obuhvaćene su i vanjske površine oko kompleksa, što znači da bi zahvat trebao promijeniti i funkcionalnost i izgled cijelog prostora.

To je posebno važno jer Gripe nisu samo simbol sportskog Splita, nego i svakodnevni radni prostor brojnih klubova, trenera, djece i rekreativaca. U praksi to znači da će, osim same investicije, jedno od ključnih pitanja biti organizacija korištenja dvorana tijekom izvođenja radova. Klubove i korisnike manje će zanimati samo brojke iz natječaja, a više odgovor na pitanje hoće li i kada morati tražiti alternativne termine i prostore.

Nova faza uključuje grijanje, hlađenje i automatizirani nadzor

Drugi natječaj usmjeren je ponajprije na tehnički i instalacijski dio kompleksa. Predviđena je rekonstrukcija grijanja, hlađenja i pripreme potrošne tople vode, kao i zahvati na elektroenergetskoj infrastrukturi. Uz to, planira se uspostava sustava automatskog nadzora i upravljanja instalacijama, što pokazuje da projekt nije zamišljen samo kao kozmetička obnova, nego kao ozbiljno funkcionalno i energetsko unapređenje.

Takvi zahvati posebno su važni u objektima koji imaju veliku frekvenciju korisnika i u kojima se tijekom cijele godine održavaju treninzi, natjecanja i druga događanja. Ulaganja u sustave grijanja, hlađenja i upravljanja instalacijama dugoročno mogu donijeti bolju energetsku učinkovitost, niže troškove održavanja i ugodnije uvjete za sportaše i publiku. No za sada ostaje otvoreno pitanje koliko će se radovi izvoditi paralelno i hoće li pojedini dijelovi kompleksa istodobno biti izvan funkcije.

Rokovi su poznati, ali izvođači još nisu odabrani

Ponude za prvi postupak, koji se odnosi na Stare Gripe i okoliš, zaprimaju se do 8. prosinca u 9 sati, dok je rok za drugi natječaj, vezan uz veliku i malu dvoranu te instalacije, 9. prosinca u 9 sati. To znači da izvođači još nisu odabrani i da radovi, naravno, još nisu započeli. Sama objava natječaja važan je korak, ali još ne znači i skori ulazak strojeva na teren.

Za cjelovitu sliku sada će biti važno dobiti odgovor Grada Splita i Javne ustanove Športski objekti o tome kako će izgledati faznost projekta. Posebno su važni podaci o eventualnim zatvaranjima pojedinih dvorana, planu preslagivanja termina i očekivanom početku svakog zahvata. Upravo će ti odgovori pokazati kako će se jedna od najvećih sportskih investicija u Splitu u skorije vrijeme odraziti na svakodnevni život korisnika Gripa.