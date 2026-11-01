Velika obnova ambulante u Dalmatinskoj zagori: Pacijenti privremeno sele na novu adresu, evo gdje će raditi liječnici

Stanovnike Općine Muć očekuju promjene u organizaciji zdravstvene skrbi. Započela je kompletna rekonstrukcija i obnova zgrade ambulante u Donjem Muću, a projekt se provodi u realizaciji Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, izvijestili su iz Općine Muć.

Zbog građevinskih radova zdravstveni timovi privremeno će preseliti u druge prostorije, no zdravstvena skrb za stanovnike nastavlja se pružati na zamjenskoj lokaciji.

Gdje će liječnici primati pacijente?

Prema obavijesti Općine Muć, zdravstveni timovi tijekom rekonstrukcije bit će smješteni u staroj zgradi Općine Muć, na adresi Donji Muć 254.

Riječ je o privremenom rješenju koje će biti na snazi za vrijeme trajanja radova. Nakon završetka rekonstrukcije zdravstveni timovi vratit će se u obnovljenu ambulantu.

Iz Općine nisu naveli koliko će radovi trajati ni kada se očekuje njihov završetak.

Mobilna ambulanta obilazi pet naselja

Osim privremene ambulante u Donjem Muću, pacijentima je na raspolaganju i mobilna ambulanta, koja obilazi pet naselja na području općine.

Riječ je o naseljima Donje Ogorje, Vrba, Zelovo, Sutina i Neorić.

Mobilna ambulanta omogućuje pružanje zdravstvenih usluga i stanovnicima udaljenijih mjesta, što je posebno važno u ruralnim područjima Dalmatinske zagore.

Točan raspored dolazaka mobilne ambulante nije naveden u objavljenoj obavijesti.

Nakon radova povratak u obnovljenu ambulantu

Cilj zahvata je obnova postojećeg zdravstvenog objekta u Donjem Muću. Iz Općine poručuju kako će se zdravstveni timovi po završetku radova vratiti u svoje potpuno obnovljene prostore.

Stanovnicima se preporučuje da tijekom trajanja rekonstrukcije obrate pozornost na privremenu adresu ambulante te na informacije o dolascima mobilnog zdravstvenog tima.

Objavljen je i raspored mobilne ambulante

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na svojim službenim stranicama objavio je raspored obilaska naselja, koji je na snazi od 20. travnja 2026. godine.

Naselje Termin Donje Ogorje Ponedjeljak, 7:30 – 11:00 Vrba Ponedjeljak, 11:30 – 14:30 Zelovo Utorak, 7:30 – 11:00 Sutina i Neorić Srijeda, 7:30 – 14:30

Prema objavljenom rasporedu, mobilna ambulanta obilazi i druga naselja na području Dalmatinske zagore, uključujući Nisko, Divojeviće, Sitno, Bristivicu i Prapratnicu. Pacijenti ostaju upisani kod svojih liječnika obiteljske medicine, dok mobilna ambulanta predstavlja dodatnu zdravstvenu uslugu bliže mjestu stanovanja.

Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije

Budući da je riječ o ranije objavljenom rasporedu, pacijentima se preporučuje provjeriti eventualne izmjene prije dolaska.