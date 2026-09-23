Velika novost za vozače u Splitu: U četvrtak se otvara garaža s više od 500 mjesta

Stanovnicima splitskih Ravnih njiva stiže dugo očekivano rasterećenje problema s parkiranjem. U četvrtak će u probni rad biti puštena novoizgrađena javna garaža s čak 509 parkirališnih mjesta.

Gradnja garaže započela je u kolovozu 2024. godine, a vrijednost investicije iznosi oko četiri milijuna eura. Objekt je izgrađen prema projektu arhitekta Ivana Vulića iz tvrtke VV, dok je radove izvela tvrtka M-P beton.

U sklopu projekta uređen je i prostor oko garaže. Sa zapadne, južne i istočne strane uređene su zelene površine, dok se na sjevernoj strani nalazi parkiralište na otvorenom te rampa za pristup suterenskoj etaži.

Uređen je i pločnik koji povezuje postojeće parkirališne prostore na istočnoj strani, ulaz u dječji vrtić i novi ulaz u garažu, a potom se spaja na postojeći ulaz i stubište na zapadnom dijelu objekta.

Nova garaža na Ravnim njivama samo je dio planiranih ulaganja u parkirališnu infrastrukturu u Splitu. Grad je osigurao sredstva i za garaže na Sućidru i Trsteniku, dok je predviđeno i projektiranje novih garaža na Spinutu, Plokitama i Blatinama.