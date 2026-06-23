Velika novost za splitske roditelje: Grad uvodi mjeru koja bi mogla promijeniti svakodnevicu tisućama djece

Grad Split predstavio je novu mjeru kojom će se sufinancirati sportske članarine za djecu, kao i program besplatne obuke neplivača. Ključni elementi Pravilnika o sufinanciranju članarina djece u sportskim klubovima na području grada Splita bit će tijekom ovog tjedna upućeni u postupak javnog savjetovanja.

Mjeru je predstavio gradonačelnik Tomislav Šuta sa suradnicima, istaknuvši kako je cilj dodatno rasteretiti kućne budžete, ali i potaknuti djecu i mlade na bavljenje sportom.

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Šuta: "Cilj nam je rasteretiti budžete mladih obitelji"

"Nastavljamo s uvođenjem novih mjera i rasterećujemo kućne budžete. Cilj nam je postojeće mjere stalno podizati, a to je vidljivo i kroz proračun. Cilj nam je i prevencija u vidu mentalnog zdravlja, a ovo je jedna od mjera prevencije", poručio je gradonačelnik Tomislav Šuta.

Dodao je kako je pravilnik izradio resorni odjel za sport te da će se dokument uputiti u javno savjetovanje kako bi se došlo do što kvalitetnijeg konačnog rješenja.

"Imamo prvo u državi sufinanciranje sportskih članarina. Odredili smo uvjete i postupak ostvarivanja prava. Ovo ćemo tijekom tjedna staviti u savjetovanje kako bismo u konačnici dobili što kvalitetniji pravilnik, koji bi bio dostupan djeci i njihovim obiteljima", kazao je Šuta. Prema predstavljenom modelu, Grad Split sufinancirat će 50 posto mjesečne članarine sportskog kluba, najviše do 25 eura po djetetu. Za djecu bez roditeljske skrbi članarina će se sufinancirati u stopostotnom iznosu.

Za provedbu mjere osigurano je 550 tisuća eura, a projekcije Grada odnose se na oko 5.000 korisnika. Nakon javnog savjetovanja bit će objavljen javni poziv Grada Splita.

Cilj je uključiti veći broj djece u sport

O važnosti mjere govorio je i savjetnik za sport u Gradu Splitu Toni Tomas, istaknuvši kako je trenutačno premalen broj djece uključen u sportske aktivnosti.

"Relativno malo djece je uključeno u sport, a to su podaci koje klubovi dostavljaju Splitskom savezu sportova. Oko 65 posto djece ne trenira niti jedan sport, a to je za nas poražavajuća činjenica. U interesu nam je da se što veći broj djece bavi sportom, a ovom mjerom olakšali bismo roditeljima da ih uključe u sport", rekao je Tomas.

Naglasio je kako se ovogodišnja sredstva odnose na četiri mjeseca provedbe, dok bi u idućoj godini iznos trebao biti znatno veći. "Želimo da se 60 ili 70 posto djece uključi u sport i to je cilj ove mjere. U velikom smo zamahu izgradnje sportske infrastrukture. Dobit ćemo zdraviju i produktivniju naciju", dodao je Tomas.

Besplatna obuka neplivača

Osim sufinanciranja sportskih članarina, Grad Split najavio je i program besplatne obuke neplivača.

Ovlašteni pročelnik za sport i politike mladih Grada Splita Igor Maretić istaknuo je kako je cilj uključiti što veći broj djece i mladih u sport.

"Želimo uključiti što više djece i mladeži, involvirati ih u sport i omogućiti da im sport bude dio života. Što se tiče djece neplivača, financirat ćemo sve troškove, a program će odrađivati splitski plivački klubovi", rekao je Maretić.

Najavljeni radovi na sportskoj infrastrukturi

Gradonačelnik Šuta osvrnuo se i na stanje sportske infrastrukture u Splitu. Najavio je da bi početkom srpnja trebali biti poznati svi podaci vezani uz Spaladium Arenu, nakon čega se očekuje objava javnog natječaja za sanaciju. "Za Športski centar Gripe dio natječaja je u tijeku i očekujemo da kompletno cijeli centar bude saniran. Trenutno je u fazi izgradnja balona u Parku mladeži i od rujna očekujemo da bude u funkciji. Iskorak smo napravili i na terenima RNK Split, slično smo napravili i za nogometne terene HNK Hajduk, nogometni klub Srinjine, provedena je javna nabava i imat ćemo kompletno uređenje cijeloga terena", kazao je Šuta.

Posebno se osvrnuo i na sportski centar u Stobreču, za koji je rekao da je u derutnom i nesigurnom stanju.

"Športski centar u Stobreču u derutnom je stanju, prostor je nesiguran i potrebno je izvršiti rušenje jednog dijela objekta. Statika ne zadovoljava trenutne norme i uvjete koji su trebali biti ispunjeni", zaključio je Šuta.

Posjetimo, pravo na sufinanciranje imat će djeca hrvatski državljani od šest do 14 godina s prebivalištem u Splitu, čiji roditelj ili skrbnik također ima prebivalište u gradu. Dijete mora biti član registriranog i aktivnog sportskog kluba u Splitu, a potpora vrijedi za jedno dijete, jedan sport i jedan klub.

Uvjet je i dohodovni cenzus: primanja roditelja ili skrbnika ne smiju prelaziti prosječnu neto plaću u Hrvatskoj, odnosno dvije prosječne plaće za kućanstva s dva roditelja.

Djeca bez roditeljske skrbi pravo ostvaruju neovisno o primanjima.