Velika novost za majke u Splitu: Nakon izlaska iz rodilišta stizat će im posebna pomoć, Šipić otkrio detalje

Majke u Splitu mogle bi od druge polovice 2027. godine dobiti novu vrstu podrške nakon izlaska iz rodilišta. Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić najavio je pilot-projekt „Mama, tu smo”, kojim će se ženama tijekom prva tri mjeseca nakon poroda pružati stručna, praktična i emocionalna pomoć. Projekt bi se, uz Split, trebao provoditi i u Zagrebu, Rijeci te Osijeku.

Ministar Ivan Šipić sudjelovao je u petak na svečanom otvaranju 3. znanstveno-stručnog simpozija primalja „Elija Sotera 2026.”, održanog u dvorani Petar Rismondo Klinike za ženske bolesti i porode KBC-a Split.

Simpozij s međunarodnim sudjelovanjem održava se pod temom „Suvremeno primaljstvo – balans znanosti, sigurnosti i iskustva žene”, a organiziraju ga KBC Split, Hrvatska komora primalja – Podružnica Split i Fakultet zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu. Ministarstvo demografije i useljeništva jedan je od pokrovitelja skupa.

Majke će dobivati pomoć tijekom prva tri mjeseca nakon poroda

Govoreći o važnosti podrške ženama nakon poroda, Šipić je najavio novi pilot-projekt „Mama, tu smo”.

Projekt je zamišljen kao oblik stručne i praktične pomoći majkama tijekom prva tri mjeseca nakon rođenja djeteta, a obuhvaćat će savjetovanje o dojenju, njezi novorođenčeta i oporavku nakon poroda, kao i psihološku i emocionalnu podršku.

Posebno važnu ulogu u njegovoj provedbi imat će primalje.

Pilot-projekt planira se provoditi u četiri hrvatska grada – Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku – a početak se okvirno očekuje u drugoj polovici 2027. godine.

Cilj Ministarstva je razviti model podrške koji bi se u budućnosti mogao proširiti na cijelu Hrvatsku.

„Projektom želimo poslati jasnu poruku: briga za majku ne završava izlaskom iz rodilišta. Podrška roditeljstvu ne smije ostati samo načelno opredjeljenje, nego se mora prepoznati u konkretnim životnim situacijama, onda kada je obiteljima najpotrebnija”, poručio je ministar Šipić.

„Zaštita majčinstva ne smije završiti porodom”

U svojem obraćanju sudionicima simpozija ministar je naglasio važnost primalja, koje ženama pružaju podršku tijekom jednog od najosjetljivijih životnih razdoblja.

„Njihova stručnost, smirenost i ljudski pristup pridonose sigurnosti majke i djeteta, ali i osjećaju povjerenja, dostojanstva i podrške”, istaknuo je.

Naglasio je da zaštita majčinstva ne smije biti ograničena samo na trudnoću i porod, nego mora uključivati i razdoblje nakon povratka kući, kada majkama često treba dodatna pomoć.

Od 2027. planira se povećanje potpore za novorođenčad na 803 eura

Šipić je predstavio i aktualne demografske mjere Ministarstva.

Podsjetio je da je najviša naknada za vrijeme roditeljskog dopusta povećana na 3.001,79 eura, dok je jednokratna novčana potpora za novorođeno dijete udvostručena i sada iznosi 618 eura.

Od početka 2027. godine planira se novo povećanje te potpore, i to na 803 eura.

Ministar se osvrnuo i na pilot-program sufinanciranja kupnje vozila sa sedam ili više sjedala za obitelji s četvero i više djece.

Zbog velikog interesa sredstva za taj program povećana su s početnih 2,2 milijuna na 4,5 milijuna eura. U srijedu je objavljena odluka o dodjeli sredstava za prvih 167 obitelji, koje ukupno imaju 764 djece.

Najavom projekta „Mama, tu smo” Ministarstvo želi proširiti podršku roditeljima i na razdoblje nakon rođenja djeteta, s posebnim naglaskom na potrebe majki i ulogu primalja.

Split će tako biti jedan od prva četiri hrvatska grada u kojima se planira isprobati novi model podrške majkama nakon poroda.