Velika novost za Bračane: Od sutra nova brzobrodska linija povezuje Split, Omiš, Postira i Pučišća, poznata i cijena karte

Stanovnici istočnog dijela Brača od nedjelje, 1. studenoga, dobivaju novu cjelogodišnju brzobrodsku vezu s kopnom. Državna linija 9605 povezivat će Split, Omiš, Postira i Pučišća, a cilj je otočanima olakšati svakodnevne odlaske na posao, školovanje i obavljanje drugih obveza. Za održavanje linije godišnje će se izdvajati nešto više od 1,5 milijuna eura iz državnog proračuna.

U organizaciji Splitsko-dalmatinske županije i Agencije za obalni linijski pomorski promet održana je prezentacijska plovidba novom linijom. Brzobrod Krilo Tropic isplovio je iz splitske Gradske luke prema Postirima i Pučišćima, gdje je upriličeno svečano potpisivanje ugovora s brodarom Krilo – Kapetan Luka.

Riječ je o brzobrodu izgrađenom 2022. godine, kapaciteta 332 putnika, koji može razviti brzinu od 29,9 čvorova.

Boban: Mladi će moći živjeti na Braču, a raditi i studirati u Splitu

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istaknuo je tri ključne prednosti nove linije: bolju povezanost istočnog Brača, rasterećenje trajektne luke u Supetru i mogućnost svakodnevnog putovanja otočana na kopno.

„Mnogi mladi ljudi sada će moći svakodnevno putovati iz svojih Postira i Pučišća na studij ili posao te se istoga dana vraćati svojim domovima“, poručio je Boban.

Naglasio je kako je projekt rezultat suradnje lokalnih vlasti, Županije, Agencije, resornog ministarstva i Vlade RH, a inicijativa je potekla upravo od načelnika Postira i Pučišća.

Od Omiša do Splita za 35 minuta, karta do 7,50 eura

Ravnateljica Agencije za obalni linijski pomorski promet Paula Vidović objasnila je kako je red plovidbe prvenstveno prilagođen otočanima.

Brzobrod će svakodnevno polaziti iz Pučišća prema kopnu, omogućujući putnicima odlazak u Split i povratak u poslijepodnevnim satima. Vikendom će raspored također biti prilagođen potrebama stanovnika otoka.

Posebno je zanimljiva i veza Omiša sa Splitom. Izravna vožnja trajat će približno 35 minuta, no zasad je predviđena subotom.

„Cijena karte na najdužoj relaciji tijekom sezone iznosi oko 7,50 eura, dok su izvan sezone cijene niže. Otočani i određene kategorije korisnika ostvaruju pravo na povlaštene cijene“, pojasnila je Vidović.

U planu i Povlja te nova linija od Trogira do Omiša

Nova brzobrodska linija mogla bi uskoro biti dodatno proširena. Župan Boban najavio je aktivnosti na uključivanju Povlja, također na otoku Braču, u postojeću vezu.

Ako se dogovor ne postigne s resornim ministarstvom, Županija je spremna podržati projekt kako bi se linija najkasnije do početka sljedeće turističke sezone produžila do Povlja.

U planu je i povezivanje Trogira sa Splitom, čime bi se zaokružila dužobalna linija Trogir – Split – Omiš.

Agencija će s brodarom razmotriti i dodatna pristajanja u Omišu tijekom turističke sezone.

Velika stvar za stanovnike istočnog Brača

Zadovoljstvo novom linijom izrazili su načelnik Pučišća Marino Kaštelan i načelnik Postira Toni Glavinić.

Kaštelan je upozorio kako prometna izoliranost pridonosi demografskim problemima na otoku, zbog čega je kvalitetnija povezanost s kopnom iznimno važna za ostanak stanovništva.

Nova linija posebno će koristiti učenicima, studentima, zaposlenima, umirovljenicima i svima koji zbog zdravstvenih ili drugih potreba redovito putuju u Split.

Državna brzobrodska linija 9605 uspostavljena je odlukom Vlade RH od 28. svibnja 2026. godine, a nakon provedenog natječaja za brodara je odabrana tvrtka Krilo – Kapetan Luka.

Redovito prometovanje počinje u nedjelju, 1. studenoga, a detaljan raspored polazaka i cijene karata dostupni su na mrežnim stranicama Agencije za obalni linijski pomorski promet i brodara Krilo – Kapetan Luka.