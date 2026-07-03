Velika novost u Splitu: U ovaj muzej od sada možete povesti i svog psa

Maloj obitelji od samo nekoliko pet friendly muzeja u Hrvatskoj pridružuje se ovih dana i Etnografski muzej Split kao prvi splitski muzej u koji će posjetitelji moći povesti i svoje ljubimce – pse.

Posjet muzeju s ljubimcima bit će omogućen besplatno – ulaznice će se naplaćivati isključivo za „dvonožne“ posjetitelje, ali bit će ograničen na zadnja 3 radna sata svakog radnog dana.

Kako bi svim posjetiteljima (dvonožnim i četveronožnim) boravak u muzeju bio ugodan, donosimo nekoliko važnih informacija i pravila prilikom posjeta s ljubimcima:

Posjet s ljubimcima je moguć svakog radnog dana zadnja tri radna sata.

Za ljubimce će na označenim mjestima biti osigurana svježa voda.

Svi ljubimci moraju biti na uzicama, u pratnji odrasle osobe.

Opasne i potencijalno opasne pasmine moraju tijekom posjeta imati brnjicu.

Svi ljubimci moraju biti cijepljeni i imati važeće veterinarske potvrde.

Hranjenje ljubimaca u Muzeju nije dopušteno.

Sva fizička, materijalna i nematerijalna šteta koju ljubimac nanese Muzeju, djelatnicima, posjetiteljima i drugim ljubimcima isključiva je odgovornost vlasnika.

Vlasnik je dužan odmah počistiti za svojim ljubimcem. Vrećice i sve ostalo potrebno za čišćenje, molimo vas, zatražite na recepciji muzeja.

Muzej zadržava pravo zabrane ulaska s ljubimcem u pojedinačnim slučajevima

Unaprijed zahvaljujemo svim posjetiteljima na pridržavanju pravila pri posjetu s ljubimcima. Dobrodošli!