Velika novost u splitskom Mizfitsu: Kreće rekreativni boks, otvara se i teen jiu-jitsu grupa

Splitski Ju-Jitsu klub Mizfits u novu sezonu ulazi s proširenom ponudom i novim programima. Od 14. rujna, uz već postojeće jiu-jitsu treninge, u klubu počinje rekreativni boks, a pokreće se i posebna teen jiu-jitsu grupa za učenike sedmih i osmih razreda osnovne škole.

Upisi su već otvoreni, a svi koji žele upoznati klub, trenere i način rada mogu doći na probni trening.

Treninzi će se održavati u novoj klupskoj dvorani na Ravnim njivama, u Ulici 114. brigade 12, koja je otvorena u svibnju.

Nova dvorana ima 330 četvornih metara

Mizfits sada na raspolaganju ima 330 četvornih metara prostora, od čega čak 200 četvornih metara zauzima borilište podijeljeno u dva dijela.

Uz tatami, uređeni su zid s elementima MMA kaveza te zasebna zona za kondicijski rad, što je klubu omogućilo proširenje dosadašnjeg programa i uvođenje novih borilačkih sadržaja.

Najveća novost od ove jeseni upravo je – boks.

Rekreativni boks vodi bivši hrvatski reprezentativac

Program rekreativnog boksa vodit će Filip Cvrlje, bivši amaterski prvak i reprezentativac Hrvatske.

Treninzi počinju 14. rujna i namijenjeni su svima koji žele upoznati boks, poboljšati kondiciju i naučiti tehniku, bez obzira na to imaju li prethodno iskustvo u ovom sportu.

Boks će se trenirati utorkom i četvrtkom od 19 do 20.30 sati te subotom od 10.30 do 12 sati.

Istodobno se pokreće i teen jiu-jitsu grupa, posebno prilagođena učenicima sedmih i osmih razreda osnovne škole.

Jiu-jitsu ostaje temelj Mizfitsa

Jiu-jitsu programi i dalje ostaju temelj rada kluba.

Početničku grupu vodi Gordan Šabić, a program je namijenjen svima od 16 godina naviše, bez obzira na prethodno iskustvo ili trenutačnu tjelesnu spremu.

Napredne No-Gi i grappling treninge vodi Ivo Vatavuk, certificirani crni pojas drugog stupnja, dok Gi treninge vodi crni pojas Aljoša Grassi.

Mizfits je član Hrvatskog Ju-Jitsu Saveza, a klub je ove godine dobio i svoju prvu reprezentativku.

Daria Boduljak nastupila je za Hrvatsku na Svjetskom JJIF No-Gi prvenstvu održanom 22. kolovoza u Zadru te je u kategoriji do 70 kilograma osvojila podijeljeno peto mjesto.

U Split dovode i poznata imena iz svijeta borilačkih sportova

Klub tijekom godine organizira seminare i gostovanja domaćih i stranih trenera i boraca iz svijeta jiu-jitsua i MMA-a.

Jedno od posljednjih gostovanja bilo je ono Ahmeda Vile, koji je početkom kolovoza održao trening u splitskom klubu.

Iz Mizfitsa ističu da žele zadržati ozbiljan i profesionalan pristup treningu, ali istodobno stvoriti atmosferu u kojoj se početnici neće osjećati kao da su od prvog dana bačeni među iskusne borce.

„Uvjeti kakve sada imamo dugo smo čekali i mislim da su među boljima u ovom dijelu Hrvatske. Ali dvorana je samo prostor, ljudi su ti koji je čine. Kod nas se radi ozbiljno i profesionalno, a opet se nitko ne mora bojati da će prvi dan biti bačen u vatru. Neka svatko dođe na probni trening pa neka sam vidi kako to izgleda i kakva je atmosfera“, poručuje trener Ivo Vatavuk.

Raspored treninga Ponedjeljak i petak: početnici od 18 do 19 sati, No-Gi i Gi od 19 do 20.30 sati te teen grupa od 20.30 do 21.30 sati. Srijeda: No-Gi i Gi od 18 do 19.30 sati, početnici od 19.30 do 20.30 te teen grupa od 20.30 do 21.30 sati. Boks: utorkom i četvrtkom od 19 do 20.30 sati te subotom od 10.30 do 12 sati. Open mat: prve subote u mjesecu od 11 do 12 sati. Nova sezona traje od 14. rujna 2026. do 1. srpnja 2027. godine, a probni treninzi otvoreni su za sve zainteresirane. Više informacija moguće je dobiti na broj 091 616 0880, e-mail bjj.mizfits@gmail.com, putem Instagram profila @mizfits_jiujitsu ili na web-stranici mizfitsbjjsplit.com.