VELIKA NOVOST Šuta otkrio nove detalje o splitskom lungomareu: Šetnica prema Stobreču ide u daljnje uređenje, najavio rasvjetu i proširenja

Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta danas je najavio nove korake u uređenju obalnog pojasa, s posebnim naglaskom na lungomare, odnosno šetnicu od Duilova prema Stobreču. Prema njegovim riječima, pripremljeni su preduvjeti za nastavak postupka ishođenja potrebnih dozvola, a planirano je postavljanje rasvjete i izvođenje manjih proširenja na tom potezu.

"To znači da i cijeli taj potez ide u uređenje te je sve spremno za daljnji postupak izdavanja dozvola. Ondje će se postaviti rasvjeta i izvesti određena manja proširenja", poručio je Šuta.

Šetnica duga gotovo 1,7 kilometara

Podsjetimo, šetnica između Duilova i Stobreča jedan je od značajnijih projekata uređenja istočnog dijela splitske obale. Glavna dionica duga je približno 1,7 kilometara, a njezina se izgradnja provodila u sklopu velikog projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin. Na tom području izgrađen je obalni nasip unutar kojeg su položeni kanalizacijski i vodoopskrbni cjevovodi. Prostor iznad infrastrukturnog sustava predviđen je za javnu šetnicu s rasvjetom, zelenilom i urbanom opremom.

Za uređenje šetnice i plaže ranije je bilo predviđeno i ulaganje Grada Splita od približno 1,6 milijuna eura.

Posebno je važan nastavak trase prema samom Stobreču, budući da prvotnim infrastrukturnim zahvatom nije obuhvaćena cijela planirana pješačka veza. Za spojnu dionicu izrađivana je dodatna projektna dokumentacija, a predviđeno je uređenje pješačkih i biciklističkih površina te pripadajućeg obalnog prostora.

Uređivat će se i POŠK, Duilovo i Ježinac

Šuta je istodobno iznio informacije o drugim projektima uređenja splitske obale.

"Krećemo i s uređenjem platoa POŠK, za koji je već ugovoren izvođač radova. Plato Duilovo trenutačno je u postupku ishođenja dozvole, dok se za Ježinac raspisuje natječaj za izvođača radova. Kada sve to sagledamo, cijeli obalni pojas, s projektom šetnice, dobit će kvalitetno uređen i funkcionalan prostor", istaknuo je gradonačelnik.

Riječ je o nekoliko zasebnih zahvata koji su trenutačno u različitim fazama pripreme i realizacije, ali imaju zajednički cilj – postupno uređenje splitskog obalnog pojasa. Dovršetkom planiranih projekata Split bi trebao dobiti uređenije javne prostore uz more, kvalitetnije pješačke veze i nove sadržaje za svakodnevni boravak i rekreaciju građana.