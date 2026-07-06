Velika novost iz Jadrolinije će oduševiti mnoge - nikad brže do Italije

Jadrolinija je u ponedjeljak, 6. srpnja, u putničkoj luci Gaženica svečano obilježila uvođenje nove međunarodne brzobrodske linije Zadar – Ancona, koju održava katamaran Jelena pod zapovjedništvom Nikice Grubišića. Riječ je o najvećoj novosti u međunarodnom prometu kompanije ove turističke sezone.

Svečanom obilježavanju prisustvovali su župan Zadarske županije Josip Bilaver, gradonačelnik grada Zadra Šime Erlić, partneri iz lokalnih turističkih zajednica, predstavnici medija te Uprava Jadrolinije.

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Nova međunarodna brzobrodska linija predstavlja važan iskorak u razvoju međunarodnog poslovanja Jadrolinije te dodatno jača prometnu, turističku i gospodarsku povezanost Hrvatske i Italije. Uvođenjem ove linije Jadrolinija nastavlja razvijati svoju međunarodnu mrežu i odgovarati na rastuću potražnju za brzim, kvalitetnim i održivim pomorskim prijevozom, uz istodobno strateško širenje komercijalnog segmenta poslovanja.

Predsjednik Uprave Jadrolinije Robert Blažinović istaknuo je kako nova linija predstavlja važan korak u daljnjem razvoju međunarodnih linija kompanije.

"Naš je cilj biti moderna europska putnička brodarska kompanija koja prati potrebe tržišta i putnika te kontinuirano razvija nove domaće i međunarodne linije. Nova međunarodna brzobrodska linija Zadar (Gaženica) – Ancona najveća je novost u međunarodnom prometu Jadrolinije ove sezone i važan korak u ostvarivanju te strategije. Ova linija je trenutno najbrža morska veza ovih dvaju država te otvara nove mogućnosti za turistička, poslovna i vikend putovanja između dviju jadranskih obala."

Župan Zadarske županije Josip Bilaver naglasio je važnost nove linije za razvoj Zadarske županije i jačanje međunarodne povezanosti regije.

"Podržavamo razvoj međunarodnih linija Jadrolinije i današnji događaj jedan je od mehanizama kojima nastojimo povećati vidljivost ove linije, jer ona ujedno i povećava dostupnost naše regije“.

Među prvim putnicima bili su i gosti iz Sjedinjenih Američkih Država koji su istaknuli kako su ovu liniju odabrali kao ugodniju i atraktivniju alternativu putovanju vlakom ili autobusom, posebno zbog jedinstvenog doživljaja plovidbe Jadranom.

Linija je s prometovanjem započela 26. lipnja, održavat će se do 30. kolovoza, a od prošlog tjedna prometuje s pet polazaka tjedno, pružajući putnicima još veću fleksibilnost pri planiranju putovanja.

Vrijeme plovidbe između Zadra i Ancone iznosi svega četiri sata, čime je riječ o najbržoj pomorskoj vezi između Hrvatske i Italije. Liniju održava katamaran Jelena, moderan i udoban katamaran izgrađen 2018. godine, kapaciteta 400 putnika. Cijena jednosmjerne karte za odrasle iznosi 100 eura, dok djeca do 12 godina ostvaruju 50 % popusta.

Karte je moguće kupiti putem web stranice Jadrolinije, mobilne aplikacije mJadrolinija, na prodajnim mjestima Jadrolinije u Zadru te kod ovlaštenih agenata u Anconi.

Red plovidbe, cijene karata i sve informacije o liniji dostupni su na poveznici.