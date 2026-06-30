VELIKA NOVOST I U SPLITSKOJ BOLNICI ZA ONKOLOŠKE PACIJENTE I NJIHOVE OBITELJI "Dosadašnje reakcije pacijenata su pozitivne"

Hrvatska istraživačka onkološka mreža (CORN) povezuje zdravstvene ustanove, znanstvene institucije i dionike kako bi kroz suradnju, istraživanja i multidisciplinarni pristup unaprijedila kvalitetu skrbi i ishoda liječenja raka u Hrvatskoj. Vizija joj je postati održiva nacionalna platforma koja osigurava jednaki pristup inovativnim terapijama i istraživanjima, povećava vidljivost hrvatske onkologije u Europi te doprinosi transformaciji raka u kroničnu i kontroliranu bolest.

Na putu prema svom planu krajem prošle godine osmislila je Survivorship projekt - ideju oglasne ploče.

"Ideja oglasne ploče proizašla je iz sastanka održanog 29. studenoga, povodom obilježavanja Dana Klinike za tumore koji je ujedno bio i prvi sastanak preživjelih. Tijekom tog susreta, kroz otvoreni razgovor s osobama koje imaju iskustvo liječenja raka identificirane su dvije ključne praznine u sustavu skrbi.

Prva se odnosi na nedostatnu količinu i raspršenost informacija o samom liječenju, dok se druga tiče nedovoljne vidljivosti suportivnih opcija: psihosocijalne podrške, rehabilitacije, udruga pacijenata i drugih oblika pomoći koji su pacijentima dostupni, ali često nisu jasno predstavljeni na početku liječenja. Sudionici su se složili kako bi takve informacije trebale biti istaknute na vidljivom mjestu, već pri prvom dolasku na liječenje, bilo na akutnom odjelu ili u ambulanti", objasnili su iz CORN-a.

Edukativni plakat "Oglasna ploča" na jednom mjestu objedinjuje sve informacije

U suradnji s udrugom IGET (Institut za gastroenterološke tumore), Hrvatska istraživačka onkološka mreža izradila je edukativni plakat "Oglasna ploča" kako bi važne informacije bile dostupnije onkološkim pacijentima i njihovim obiteljima.

Plakat je osmišljen kako bi na jednom mjestu pružio provjerene i lako dostupne informacije koje pomažu pacijentima u snalaženju kroz različite faze onkološkog puta, od dijagnoze i liječenja do oporavka i života nakon raka.

Putem QR kodova korisnici mogu pristupiti sadržajima koji obuhvaćaju informacije o dijagnostičkim i terapijskim postupcima, psihološku podršku, kontakte udruga pacijenata, edukativne sadržaje, prevedene stručne vodiče te informacije o pravima pacijenata i uslugama koje nude udruge i zdravstvene ustanove.

Nastala je kroz šestomjesečnu suradnju udruga onkoloških pacijenata i Hrvatske onkološke istraživačke mreže s ciljem stvaranja jedinstvenog i lako dostupnog izvora informacija za oboljele i njihove obitelji. U sklopu ove inicijative postavlja se u 15 onkoloških ustanova diljem Hrvatske čime se stvara mreža mjesta na kojima pacijenti i njihovi bližnji mogu pronaći pouzdane informacije i podršku.

Njezina svrha je osnažiti pacijente i njihove obitelji, olakšati pristup relevantnim sadržajima te doprinijeti kvalitetnijem životu tijekom liječenja, oporavka i života nakon bolesti.

I KBC Split se pridružio ovoj inicijativi

I KBC Split se pridružio ovoj hvalevrijednoj inicijativi te su plakati postavljeni na odjelima Radioterapije, Kirurške onkologije, Internističke onkologije i u Polikliničkom dijelu ustanove.

„Plakati su osmišljeni kako bi pacijentima i njihovim obiteljima na jednom mjestu pružili pregledne, provjerene i lako dostupne informacije koje im mogu biti korisne tijekom cijelog puta liječenja, od dijagnostike do oporavka. Dosadašnje reakcije pacijenata su pozitivne; ističu kako im ovakav način informiranja olakšava snalaženje u zdravstvenom sustavu te omogućuje brz pristup pouzdanim sadržajima.

Pozdravljamo ovu inicijativu i vjerujemo da će ona dodatno pridonijeti informiranosti pacijenata i njihovom aktivnijem sudjelovanju u liječenju“, ističu iz splitske bolnice.

"Nekad jedna informacija može donijeti sigurnost"

Na Odjelu onkologije u postavljanju plakata simbolično su sudjelovali predstavnici Županijske lige protiv raka Split i Udruge Caspera.

„Dijagnoza raka često sa sobom donosi mnoštvo pitanja, neizvjesnosti i strahova.

Kome se obratiti? Koja su moja prava? Gdje mogu pronaći podršku?

Kako izgleda put liječenja? Upravo zato nastao je projekt "Put pacijenta", inicijativa Udruge IGET u sklopu projekta Croatian Oncology Research Network (CORN), s ciljem da na jednom mjestu okupi provjerene informacije i korisne kontakte za osobe oboljele od raka i njihove obitelji.

Zajedno s Županijskom ligom protiv raka - Split sudjelovale smo u postavljanju edukativnog plakata „Put pacijenta“ na Odjelu onkologije. Plakat je osmišljen kako bi pacijentima i njihovim obiteljima olakšao snalaženje kroz zdravstveni sustav te ih povezao s izvorima provjerenih informacija i podrške

Posebno nas raduje što se među pružateljima psihološke i savjetodavne podrške, dostupnima putem QR koda na plakatu, nalazi i Udruga Caspera.

Vjerujemo da nitko ne bi trebao prolaziti kroz iskustvo bolesti sam te da razgovor, razumijevanje i podrška mogu biti važan oslonac na tom putu.

Hvala Udruzi IGET na ovoj vrijednoj inicijativi i svim partnerima koji svojim radom doprinose boljoj informiranosti i podršci onkološkim pacijentima.

Nekad jedna informacija može donijeti sigurnost.

Nekad jedan razgovor može donijeti snagu.

Tu smo", poručili su iz Caspere.