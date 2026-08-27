Velika noć za Hajduk, oglasio se i gradonačelnik Splita. Evo što je poručio

Nakon velikog uspjeha Hajduka oglasio se i splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, koji je „bijelima“ čestitao povratak na europsku scenu nakon 16 godina.

Šuta je poruku objavio na društvenim mrežama nedugo nakon utakmice, čestitavši igračima, stručnom stožeru i svim navijačima Hajduka.

„Hajduk je ponovno u Europi nakon 16 godina! Čestitke Bijelima na velikom uspjehu, a igračima, stožeru i svim hajdukovcima na večeri koju smo dugo čekali. Sretno dalje, Hajduče!“, poručio je splitski gradonačelnik.

Hajdukov uspjeh izazvao je veliko slavlje među navijačima koji su godinama čekali povratak svog kluba u europsko natjecanje.