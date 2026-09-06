VELIKA NAGRADA ITALIJE NIJE NI S ČIM IZNENADILA Od proslave u čast Schumacheru do slavlja domaćina i izlijetanja Leclerca

Danas se u talijanskoj Monzi održala Velika nagrada Italije - utrka Formule 1, a obilježilo ju je nekoliko situacija: slavilo se u čast Michaela Schumachera, Antonelli je odnio pobjedu na domaćem terenu, a Leclerc je izletio sa staze.

30 godina otkako je Schumacher prešao u Ferrari

U čast povijesnog jubileja otkako je Schumacher prešao u Ferrari, Ferrari je za svoju domaću utrku "Velika nagrada Italije", koja se vozila na stazi Monza, pripremio nekoliko posebnih detalja. Crveni bolid nosio je iste boje kao i njegov prethodnik iz 1996. godine, uz posebne detalje Schumacherova osobnog logotipa i sedam zvjezdica na nosu bolida. Simboličnih sedam zvjedica predstavljali su sedam naslova prvaka koje je Schumacher osvojio u karijeri. Osim što se obilježavalo 30 godina otkako je njemačka ikona sjela u Ferrari, obilježava se i 20 godina otkako je Schumacher posljednji put slavio pred domaćom publikom u Monzi 2006. godine, gdje je slavio pet puta.

Vettel provozao Schumacherov bolid

Prije same utrke koja je krenula u 15 sati, u Schumacherov je bolid sjeo Sebastian Vettel, četverostruki prvak koji je trebao biti Schumacherov nasljednik u Ferrariju, no ta se priča nije najbolje realizirala. Vettel je provozao legendarni F2002 iz 2002. godine po stazi i vrtio se na stazi ostavljajući dim oko sebe. Dan ranije, u subotu, bolid je provozao i Rubens Barrichello, dugogodišnji brazilski momčadski kolega Schumachera koji je 2002. godine slavio ispred Nijemca za povijesni 1-2 finiš Ferrarija na Monzi.

Ferrarijevi vozači imali posebna odijela i kacige, Leclerc izletio

Vozači Ferrarija Lewis Hamilton i Charles Leclerc imali su posebna trkaća odijela i kacige s istim motivima - sedam zvjezdica za sedam naslova. No uz to, utrku je obilježilo izlijetanje Leclerca sa staze. Na kraju drugog kruga vozač Ferrarija izletio je u posljednjem zavoju tijekom borbe s McLarenovim Piastrijem izgubio je kontrolu nad bolidom na izlasku iz zavoja i pri brzini većoj od 200 km/h završio je u zaštitnoj ogradi.

Kako bi se ograda popravila, utrka je zaustavljena na 40-ak minuta.

Antonelli postao prvi domaći pobjednik nakon 60 godina nakon ludog preokreta

Kako bi se popravila ograda, utrka je zaustavljena, a u tom trenutku se Kimi Antonelli sa začelja probio na 12. mjesto. Talijan je tako nakon 60 godina postao domaći pobjednik u Monzi. Uz mladog, 19-godišnjeg Antonellija, to je za rukom pošlo Ludovicu Scarfiottiju 1966. godine i dvojici još vozača, Giuseppeu Farinu koji je slavio 1950. i Albertu Ascariju koji je upisao dvije uzastopne pobjede u Monzi 1951. i 1952. godine. Na drugom je mjestu završio Antonellijev momčadski kolega George Russell, a treći je ciljem prošao Max Verstappen. Kao predvodnik Ferrarija do kraja utrke, Lewis Hamilton završio je šesti s 24.6 sekudni zaostatka za vodećim.