Velika mobilizacija u Cetinskoj krajini: U petak prosvjed u Trilju, mještani poručuju: „Ne želimo čekati bagere da saznamo što nam dolazi pred kuće“

Sve veće nezadovoljstvo zbog energetskih projekata koji se planiraju na širem području Trilja, Cetinske krajine i susjednih područja u petak bi trebalo kulminirati prosvjedom ispred zgrade Grada Trilja.

Okupljanje je najavljeno za petak u 8 sati, a organizatori pozivaju stanovnike Budimira, Ugljana, Biorina, Novih Sela, Čaporica, Vedrina, Jabuke, Trilja, Blata na Cetini te ostalih mjesta koja bi mogla biti zahvaćena postojećim ili budućim energetskim projektima.

Njihova glavna poruka nije, naglašavaju, protivljenje obnovljivim izvorima energije kao takvima. Traže nešto što smatraju osnovnim pravom lokalnog stanovništva – da prije početka bilo kakvih radova znaju što se gradi, gdje se gradi, preko čije zemlje prolazi infrastruktura i kakav bi mogao biti zajednički učinak svih zahvata na prostor u kojem žive.

Brda–Umovi, nova vjetroelektrana, solarna elektrana, trafostanica...

Popis projekata zbog kojih među stanovnicima raste zabrinutost nije malen.

U javnosti se spominju VE Brda–Umovi, VE Brda Umovi 2, SE Vedrine, velika buduća trafostanica TS 400/110 kV Cetina, ali i 110-kV i 400-kV dalekovodi, kabelske trase, pristupne ceste te zemljišta preko kojih se trebaju uspostavljati prava služnosti.

Da nije riječ samo o neformalnim najavama, pokazuje i službena prostorno-planska dokumentacija Grada Trilja.

U njoj se, među ostalim, kao planirani zahvati navode TS 400/110 kV Cetina, dvostruki 400-kV vod od TS Cetina prema postojećem sustavu te DV 2x110 kV TS Cetina – TS VE Brdo Umovi.

Za TS Cetina sa 400-kV priključnim dalekovodom još je početkom 2025. provedena javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš. Javni uvid trajao je od 17. siječnja do 15. veljače, a javno izlaganje održano je 30. siječnja u prostorijama Grada Trilja.

Mještani: Pokažite nam jednu kartu svega

Upravo je broj pojedinačnih projekata jedan od glavnih razloga zbog kojih stanovnici traže da se cijela priča više ne promatra parcijalno.

Od Grada Trilja, Splitsko-dalmatinske županije, resornih ministarstava, investitora i drugih institucija zahtijevaju izradu i javnu objavu jedinstvene detaljne karte svih planiranih i već odobrenih energetskih zahvata.

Na jednom mjestu žele vidjeti položaje vjetroagregata, solarnih elektrana, trafostanica, dalekovoda, kabelskih vodova i novih cesta.

Traže i podatke o katastarskim česticama preko kojih će pojedina infrastruktura prolaziti, udaljenosti od kuća i zaseoka te informacije o ugovorima, služnostima i dozvolama na temelju kojih se prostor koristi.

Zabrinutost je posljednjih dana posebno porasla među stanovnicima Budimira.

Prema zemljišnoknjižnoj dokumentaciji na koju se pozivaju mještani, na jednoj čestici u k.o. Budimiri evidentirana je stvarna služnost površine 8.041 četvorni metar u korist društva VJETROPARK BRDA UMOVI d.o.o., dok se za još šest čestica navodi ukupna površina od 60.126 četvornih metara.

Mještani pritom sami upozoravaju kako to ne znači da će kompletna navedena površina biti izgrađena. Upravo zato traže precizan prikaz zahvata – parcelu po parcelu.

„Gdje će biti stupovi, gdje ceste, a gdje kabeli?“

Njihova pitanja vrlo su konkretna.

Žele znati gdje će se nalaziti stupovi dalekovoda, kojim će pravcima prolaziti kabeli, gdje će se probijati nove prometnice i koliko će sve to biti udaljeno od postojećih kuća i zaseoka.

U dokumentaciji povezanoj s VE Brda–Umovi spominje se energetski sustav koji, uz same vjetroagregate, uključuje pristupne i interne prometnice, srednjenaponsku kabelsku mrežu, trafostanicu i dvostruki 110-kV dalekovod.

Poseban razlog za oprez je činjenica da planirani dvostruki dalekovod Cetina – Brda Umovi prema službenom elaboratu prolazi područjem Grada Trilja i Općine Cista Provo, a početna točka mu je planirana TS Cetina istočno od naselja Marasovići u k.o. Ugljane.

U ponedjeljak navodno kreće probijanje ceste?

Dodatnu nervozu među mještanima izazvala je informacija koju su, prema navodima organizatora prosvjeda, dobili od osobe povezane s organizacijom radova.

Prema toj informaciji, već bi u ponedjeljak trebalo početi probijanje ceste u blizini zaseoka Gunjače u Biorinama.

Za takvu najavu trenutačno nema javno dostupne službene potvrde.

Upravo zato građani traže hitan odgovor nadležnih: što se ondje eventualno počinje graditi, tko je investitor i izvođač, kamo cesta vodi, preko kojih parcela prolazi i na temelju koje dokumentacije bi radovi trebali započeti.

– Ne želimo saznati što se gradi tek kada bageri dođu pred naše zaseoke. Tražimo da nam se pokaže cijeli plan. Ovo je zemlja na kojoj živimo, zemlja naših predaka i zemlja koju trebamo ostaviti svojoj djeci – poručuju organizatori prosvjeda.

Brinu ih voda, stećci i ilirski lokaliteti

Energetska infrastruktura samo je jedan dio problema na koji upozoravaju.

Riječ je o izrazito krškom području pa stanovnici traže podatke o mogućem utjecaju iskopa, temelja, cesta i kabelskih trasa na podzemne i površinske vode.

Traže i podatke o mogućem uklanjanju vegetacije, utjecaju na prirodna staništa i krajobraz.

Još osjetljivije pitanje je kulturna baština.

Na širem području nalaze se stećci, gomile i potencijalni arheološki lokaliteti pa stanovnici žele da konzervatori i arheolozi prije početka radova izađu na teren i evidentiraju nalazišta.

– Stećak koji se jednom uništi ne može se vratiti – jedna je od poruka koje su posljednjih dana uputili mještani Budimira.

Novi projekti i dalje dolaze

Da pritisak na ovaj prostor nije završen već postojećim projektima pokazuje i evidencija Ministarstva.

U lipnju 2024. evidentiran je iskaz interesa za VE Brda Umovi 2 na području Općine Šestanovac, a svega nekoliko dana ranije i za SE Vedrine na području Grada Trilja. Nositelj projekta SE Vedrine naveden je kao SOLAR FARM DALMATIA d.o.o.

Upravo zato organizatori prosvjeda inzistiraju na procjeni kumulativnog utjecaja – ne samo jedne elektrane ili jednoga dalekovoda, nego ukupnog utjecaja svih vjetroelektrana, solarnih elektrana, trafostanica, vodova i prometnica koje bi se na relativno malom prostoru mogle međusobno povezati.

Poziv stanovnicima triju krajina

Organizatori zato prosvjed više ne predstavljaju samo kao pitanje jednog sela.

Na okupljanje pozivaju stanovnike Cetinske, Imotske i Omiške krajine, uz poruku da se žele izboriti za transparentno odlučivanje prije nego što radovi izađu na teren.

Naglašavaju da okupljanje treba biti mirno, dostojanstveno i zakonito.

– Cetinska, Imotska i Omiška krajina zajedno. Ne damo našu zemlju, vodu, baštinu i budućnost bez glasa ljudi koji ovdje žive – zaključuju organizatori.