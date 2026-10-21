Velika kriza na pomolu? Iz HDZ-a stižu dramatične najave o Penavi : "Do kraja godine više neće biti dio vladajuće većine"

- Neće ovo stati i Ivan Penava će ići zatezati situaciju na drugim pitanjima, vjerojatno već na rebalansu proračuna ili proračunu gdje će uskratiti potporu, pa očekujemo da će do kraja godine sam izaći iz koalicije ili će isprovocirati izbacivanje. Penava nema drugog izbora i kroz to treba gledati i ovu promašenu podršku dijelu Torcide koja je slavila Hitlera. Iako se od toga ogradio, on je tamo fizički došao iz Vukovara i to je znak nedvosmislene podrške, kaže za 24sata visokopozicionirani sugovornik iz HDZ-a.

Iako je premijer Andrej Plenković sinoć veoma pomirljivo reagirao na Penavin istup iz Splita gdje je napao MUP zbog objave fotografija Torcidaša od kojih je dio još u bijegu i medije, očito se u HDZ-u spremaju za novu krizu i opcije što bez Domovinskog pokreta. Ali sugovornik 24sata objašnjava da je problem u Penavi i da njegov potez neće podržati niti svih osam saborskih zastupnika Domovinskog pokreta.

- Dva su razloga za takvo Penavino ponašanje. Nikad niža potpora u javnosti prema anketama i nikad lošiji odnosi s premijerom. On zna da ne može na parlamentarnim izborima za godinu i pol osvojiti sedam-osam mandata i zato si ide pokušati dići rejting napadom na Vladu i izlaskom koalicije. Opet će se raskoliti i Penava može računati da će njegov potez podržati tri-četiri zastupnika, a dio će ostati u koaliciji. Primjerice, niti jedan od tri ministra u Vladi sigurno nije za taj put jer rade svoj posao i to im samo šteti, ali Penava tako vidi slamku spasa i da će izlaskom i napadima s desna uspjeti dići rejting i opet osvojiti više mandata na izborima – nastavlja taj sugovornik 24sata.

Računica je zasad neizvjesna. Vladajuća koalicija ima formalnu podršku ukupno 79 od potrebnih 76 zastupnika. Nekadašnja SDP-ovka Boška Ban se učlanila u HDZ, podršku je dao i Dario Zurovec, ali i predsjednik HSS-a Darko Vuletić koji je zamijenio u Saboru Krešu Beljaka. Dakle, manjak tri zastupnika DP-a ne znači i pad Vlade. Ako bi koaliciju napustilo četvero, onda bi već značilo da treba nove partnere. SDSS sa tri zastupnika vjerojatno ne bi sjeo ni bivšim DP-ovcima koji su ostali, ali možda bi umjesto njih ušli zastupnici Domina koji su nastali nakon raspada DP-a. Ali prema njihovom sugovorniku, očekuje se preslagivanje.

- Penava je izabrao pogrešan put s ovim u Splitu, ali čini se da je to put bez povratka. Jer napasti policiju i ministra Davora Božinovića zbog zakonite objave fotografija ljudi koji su u bijegu je jasna poruka – zaključuje sugovornik za 24sata.

Danas se održava i koalicijski sastanak na kojem će HDZ-ovci, DP-ovci i ostali partneri moći raspraviti i Penavin istup. Predsjednik Domovinskog pokreta je rekao da se nije koordinirao s koalicijskim partnerima i da to nije ni trebao činiti, te da u većini ne moraju svi misliti isto.

Čak je i sam Penava najavio mogućnost izlaska iz koalicije ako se ne osnuje javna ustanova i područje gdje bi bile premješteni posmrtni ostaci komunističkih žrtava, te se ne odobre novci za ekshumaciju grobnica ubijenih od strane partizana nakon 1945. godine. Novac za to treba osigurati baš u proračunu za sljedeću godinu, pa se to poklapa s predviđanjima našeg sugovornika jer HDZ zasad ne gleda previše blagonaklono na davanje milijuna za tu svrhu. Penava je postavio i treći uvjet, a to je da će oni otići ako se pokuša vratiti SDSS u vladajuću koaliciju.