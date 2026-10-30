Velika korupcijska afera u Hrvatskoj: Načelnik osumnjičen da je novcem EU-a plaćao radove na kućama svoje obitelji, šteta veća od 100.000 eura

Ravnateljstvo policije i Ured europskog javnog tužitelja oglasili su se s detaljima jučerašnje akcije u kojoj su uhićene četiri osobe.

Kako neslužbeno doznaje Index, u jednom kraku istrage osumnjičeni su načelnik Općine Rešetari Zlatko Aga, Hrvoje Moćan iz tvrtke Expert gradnja, Mario Dujić iz tvrtke Dujić instalacije i Mario Đurić iz tvrtke MD projekti.

Ističu da su, po nalogu EPPO-a, policijski službenici PNUSKOK-a proveli kriminalističko istraživanje nad četiri osobe (55, 46, 37, 51 godina) te dva trgovačka društva zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te pomaganje u zlouporabi položaja i ovlasti.

"Sumnja se da je 55-godišnjak počinio kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti u produljenom trajanju, a osumnjičeni 46-godišnjak kazneno djelo pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti u produljenom trajanju, a 37-godišnjak kazneno djelo pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti u produljenom trajanju, a osumnjičeni 51-godišnjak kazneno djelo pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti u produljenom trajanju. Za trgovačka društva se sumnja da su stjecanjem imovinske koristi odgovorna zbog kaznenog djela pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti u produljenom trajanju", ističe Ravnateljstvo policije u priopćenju.

Navode da se sumnja da je 55-godišnjak kao načelnik općine na području Brodsko-posavske županije, tijekom provedbe projekta energetske obnove društvenog doma, ukupne vrijednosti 349.818,83 eura, a što je sufinancirano sredstvima Europske unije dodijeljenima putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., započetog 2025. godine, od osumnjičenog 46-godišnjaka, direktora osumnjičenog trgovačkog društva, i 37-godišnjaka, direktora drugog osumnjičenog trgovačkog društva, zahtijevao izvođenje radova čija je vrijednost nadilazila vrijednost ugovorenih radova, kao i kupnju opreme u vrijednosti od najmanje 12.150,00 eura (bez PDV-a) te obavljanje građevinskih radova u korist članova svoje obitelji, a na što su oni pristali.

Tijekom izvođenja tih radova, ističu, za osumnjičene 46-godišnjaka i 37-godišnjaka su nastali uvećani troškovi koje nisu mogli naplatiti iz ugovorene cijene radova na rekonstrukciji i uređenju društvenog doma pa im je 55-godišnjak predložio nadoknadu tih troškova kroz neosnovano uvećana plaćanja u sklopu novog posla energetske obnove društvenog doma, sufinanciranog sredstvima Europske unije.

"Tako ih je uputio da kao članovi zajednice ponuditelja daju najpovoljniju ponudu na predstojećem otvorenom postupku javne nabave za energetsku obnovu, u koju su prema unaprijed postignutom dogovoru uvrstili troškovničke stavke koje su u stvarnosti već prethodno bili izveli u sklopu projekta rekonstrukcije i uređenja društvenog doma", priopćila je policija.

Nakon što je općina njihovu ponudu odabrala kao najpovoljniju te nakon što je sklopljen ugovor o izvođenju radova, započeli su s izvođenjem radova te su općini ispostavljali privremene situacije koje je odobravao nadzorni inženjer, osumnjičeni 51-godišnjak. Tako su neosnovano tražili isplatu za dio iskazanih radova koji su u stvarnosti već prethodno bili izvedeni, u iznosu od 104.284,81 eura, od čega je u ispostavljenim privremenim situacijama osumnjičeno trgovačko društvo neosnovano iskazalo potraživanja od najmanje 48. 362,91 eura, a drugo osumnjičeno trgovačko društvo najmanje 55.922,00 eura.

Sumnja se da je proračun EU oštećen za najmanje 83.594,70 eura, a proračun Općine za najmanje 20.690,11 eura.

Trojica osumnjičenih su uhićena i predana pritvorskom nadzorniku, a Uredu europskog javnog tužitelja je podnijeta kaznena prijava. Jedan od osumnjičenih je uhićen isti dan, u drugoj akciji koja se provodila po nalogu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta.

Oglasio se i EPPO

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu u svom priopćenju navodi da su pokrenuli istragu protiv četiri fizičke osobe i dva trgovačka društva zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti.

Dodaju da su sve četiri fizičke osobe jučer uhićene na zahtjev EPPO-a, dok je hitne istražne radnje proveo PNUSKOK.

Načelnika jedne općine u Hrvatskoj, ističu, sumnjiči se da je poduzeo radnje u namjeri da osigura financijsku korist za sebe i druge u vezi s projektom obnove društvenog doma i poboljšanja njegove energetske učinkovitosti, vrijednim 349.818,83 eura.

Pokrenut 2025. godine, taj je projekt sufinanciran sredstvima EU-a putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026. Financijska sredstva EU-a pokrivaju 80,16 % prihvatljivih troškova projekta.

"Iz rezultata istrage proizlazi osnovana sumnja da je načelnik dogovorio da se iz projekta financiranog sredstvima EU-a pokriju troškovi radova koje su dva trgovačka društva već izvela na društvenom domu, kao i radova na kućama članova obitelji načelnika općine. U cilju realizacije opisanog dogovora trgovačka društva su predala unaprijed dogovorene ponude, dok je nadzorni inženjer, postupajući po načelnikovim uputama, trošak već izvedenih radova uvrstio u proračun projekta. Nakon odabira ponude, osumnjičenici su podnijeli nevjerodostojnu dokumentaciju kako bi ostvarili isplatu za radove koji nisu bili izvedeni u sklopu projekta energetske obnove", navodi EPPO u priopćenju.

Nakon što je nadzorni inženjer ovjerio takvu nevjerodostojnu dokumentaciju, na račune dvaju trgovačka društva izvršene su neosnovane isplate u iznosu od 104.284,81 eura, čime im je pribavljena protupravna imovinska korist u istom iznosu. Opisanim postupanjem, zaključuju, nanesena je šteta Mehanizmu za oporavak i otpornost (RRF) u iznosu od 83.594,70 eura te proračunu općine u iznosu od najmanje 20.690,11 eura.