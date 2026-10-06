Velika jesenska rasprodaja u Solinu: Otpisane knjige traže nove vlasnike

Ljubitelji knjiga u Solinu ponovno će doći na svoje. Gradska knjižnica Solin organizira veliku jesensku rasprodaju otpisanih knjiga, a brojni naslovi po povoljnim uvjetima tražit će svoje nove čitatelje. Rasprodaja počinje u srijedu, 7. listopada, kada se u 9 sati otvaraju vrata Teatrina Gradske knjižnice Solin.

Mnoštvo knjiga čeka nove čitatelje

Posjetitelje će dočekati velik izbor otpisanih knjiga iz knjižničnog fonda. Organizatori poručuju kako će se među njima možda pronaći upravo naslov koji netko već dugo traži, stari favorit kojemu se vrijedi ponovno vratiti ili sasvim novo književno otkriće. Cilj velike jesenske rasprodaje je knjigama koje više nisu dio aktivnog knjižničnog fonda pronaći novi dom te im omogućiti da nastave svoj život na policama novih vlasnika.

Rasprodaja traje do 13. listopada

Jesenski književni "buvljak" trajat će do utorka, 13. listopada. Knjige će se moći razgledati i pronaći radnim danom od 9 do 19 sati, dok će u subotu rasprodaja biti otvorena od 9 do 12 sati. Iz Gradske knjižnice Solin pozivaju građane da zavire među ponuđene naslove i pronađu svoje favorite.

"Ne dopustite da vaša buduća omiljena knjiga ostane bez novog doma", poručuju iz knjižnice.