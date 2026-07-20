Velika je gužva na Dalmatini. Pogledajte prizor na naplatnoj postaji, dogodile su se dvije nesreće...

Na autocesti A1 Zagreb – Split – Dubrovnik vlada pojačan promet u oba smjera, a vozači se na pojedinim dionicama kreću u kolonama uz povremene zastoje. Dodatne probleme stvaraju dvije prometne nesreće u smjeru mora. Prema informacijama Hrvatskog autokluba, između naplatne postaje Lučko i čvora Novigrad vozi se u kolonama u pokretu, dok su kod naplatnih postaja Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone duge oko jednog kilometra. Kolona duga približno kilometar stvorila se i iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora.

Dvije prometne nesreće u smjeru mora

Promet dodatno usporavaju dvije prometne nesreće. Prva se dogodila na 32. kilometru autoceste, između čvorova Jastrebarsko i Karlovac, dok je druga zabilježena na 49. kilometru, između čvorova Karlovac i Novigrad.

Na obje lokacije promet se vodi po dvije prometne trake, uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Pojačan promet bilježi se i na zagrebačkoj obilaznici, gdje se u oba smjera povremeno stvaraju kolone. Promet je dodatno usporen zbog nesreće između čvorova Kosnica i Jakuševec u smjeru zapada. Gužve su zabilježene i na Krčkom mostu. U smjeru kopna vozi se usporeno od Omišlja, dok se u smjeru otoka usporeno prometuje od čvora Kraljevica.

Vozačima upućen važan apel

Kolnici su mjestimice mokri, vlažni i skliski, dok u priobalju puše bura. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama te da održavaju dovoljan sigurnosni razmak između vozila.

Zbog pojačanog prometa, prometnih nesreća i povremenih zastoja, svi koji kreću prema moru ili Zagrebu trebaju se pripremiti na znatno sporiju vožnju i moguće dulje čekanje.