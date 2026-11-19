Bačvice – Kineski Zid 61:87

U prvoj utakmici petog kola Kineski Zid je ostvario uvjerljivu pobjedu i time isprao gorak okus prošlotjednog poraza. Ipak prvo poluvrijeme nije sugeriralo njihovu laganu pobjedu, no sredinom treće četvrtine Bačvice su ostale bez snage i nisu više mogle parirati mladim i brzim momcima iz Kineskog zida.

Igrač utakmice: Andrija Galić – 30 poena, 8 skokova

Bambina – Maestral 96:50

Bambina je još jednom potvrdila svoju odličnu formu ove sezone, te uvjerljivom timskom igrom pobjedila Maestral. Razlika u fizičkoj snazi i individualnoj kvaliteti u ovom susretu je bila prevelika, pa osim uvodnog egala vidjeli smo jednosmjernu utakmicu.

Igrač utakmice: Luka Petrašić – 29 poena i 15 skokova

UKV Adriatic – Adriatic OG 66:68

Derbi kola je opravdao sva naša očekivanja. Jako napeta utakmica od prve do zadnje minute, uz mali broj poena i puno tenzija. Prva četvrtina je pripala UKV Adriaticu, dok je druga otišla na stranu OG-a. Tokom drugog dijela do zadnje 3 minute UKV Adriatic je bio u blagoj prednosti, ali tada se na sceni još jednom ukazao ove sezone odlični Bruno Rebić. Serijom koševa i asistencija preuzeo je utakmicu, a u zadnjem napadu svoje momčadi solo akcijom je stvorio sebi prostor za šut i pogodio za konačan rezultat 68:66 tri sekunde prije kraja utakmice. Do kraja je još UKV Adriatic pokušao šutom za tri pokušao okrenuti utakmicu no nisu bili precizni.

Igrač utakmice: Bruno Rebić – 32 poena, 5 skokova

Pošk D.G. – KK Marjan 69:49

Za iznenađenje kola pobrinuo se Pošk koji je pobijedio dosad neporaženi Marjan. Početak utakmice je prošao u ispitivanju snaga, no u drugoj četvrtini odličnim šutom za 3 poena Pošk odlazi na dvoznamenkastu prednost. U drugom dijelu do izražaja je došla bolja trka i fizička sprema igrača Poška koji su utakmicu odveli na 20 razlike, pa Marjanu nije ostalo ništa drugo osim da stisne ruku i čestita protivniku.

Igrač utakmice: Tomislav Bilić – 13 poena, 16 skokova

KK Dems – KK Sinj 111:51

Još jedna uvjerljiva utakmica aktualnih prvaka. Od starta su krenuli punom snagom i nakon samo 4 minute utakmice već vodili 20 razlike. Do kraja utakmice je razlika samo rasla i u jednom trenu bila i preko 70 poena razlike, ali u konačnici je Sinj uspio malo ublažiti poraz.

Igrač utakmice: Nenad Delić – 37 poen, 19 skokova

SIS Basketball – Adriatic/Podstrana 51:87

U zadnjoj utakmici kola, mladi momci Adriatic/Podstrane ostvarili su svoju prvu pobjedu u sezoni. Jakom obranom i presingom po cijelom terenu terorizirali su momčad SIS Basketballa, a odličan šut za 3 poena donio im je toliko željenu prvu pobjedu.

Igrač utakmice: Lucian Kalebota – 18 poena, 7 asistencija

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