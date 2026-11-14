Velika iznenađenja u Hrvatskom kupu! Drugoligaši šokirali prvoligaše, Segesta i BSK izborili četvrtfinale

Hrvatski nogometni kup ponovno je pokazao zašto slovi za natjecanje u kojem favoriti nemaju zajamčen prolazak. U subotnjim susretima osmine finala dva su drugoligaša priredila velika iznenađenja i eliminirala klubove iz najvišeg ranga hrvatskog nogometa.

Segesta iz Siska izbacila je Rudeš, dok je BSK Bijelo Brdo svladao Goricu, čime su obje momčadi izborile plasman među osam najboljih u Hrvatskom kupu.

Posebno je zanimljiv uspjeh Segeste, koja je već ranije u natjecanju priredila senzaciju. Siščani su u šesnaestini finala s 3:1 svladali Osijek, a sada su nastavili svoj uspješan kup-niz eliminacijom još jednog prvoligaša.

Kup ove sezone ne prašta favoritima

Ovo nisu jedina iznenađenja aktualnog izdanja natjecanja. Ranije je Mladost Ždralovi svladala Slaven Belupo s 2:0 i također izborila četvrtfinale.

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