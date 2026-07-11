Velika investicija u Sinju: Stiglo 42.000 eura za uređenje Gospodarske zone Kukuzovac

Zamjeniku gradonačelnika Grada Sinja Denisu Bobeti jučer je u Dugopolju ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Nataša Mikuš Žigman uručila ugovor o dodjeli 42.000 eura bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Asfaltiranje prometnice OSI 4 u sklopu uređenja prometne mreže I. faze Gospodarske zone Kukuzovac“.

Sredstva su Gradu Sinju odobrena kroz Program podrške brdsko-planinskim područjima za 2026. godinu, a svečana dodjela ugovora održana je u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2026. godinu i Programa podrške brdsko-planinskim područjima za 2026. godinu.

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Ukupna vrijednost projekta iznosi 108.816,38 eura, a realizirat će se u suradnji s trgovačkim društvom GZK d.o.o., upraviteljem Gospodarske zone Kukuzovac.

Projektom je predviđeno asfaltiranje prometnice OSI 4 u okviru prve faze uređenja prometne mreže Gospodarske zone Kukuzovac, na dionici od kilometraže 1+174,93 do 1+739,35 na području katastarske općine Turjaci. Radovi uključuju završetak kolnika, uzdužnih parkirališta i nogostupa na prometnici OSI 4, od križanja s OSI 6 do zone križanja s OSI 9.

Planirana je ugradnja habajućeg sloja asfalta na kolniku u duljini od 564,42 metra, asfaltiranje nogostupa u duljini od 386 metara, kao i izgradnja triju pristupnih rampi za osobe s invaliditetom, uz sve potrebne pripremne i konstruktivne radove te stručni nadzor tijekom izvođenja.

Ovaj projekt predstavlja nastavak sustavnog ulaganja Grada Sinja u razvoj Gospodarske zone Kukuzovac, jednog od najvažnijih razvojnih i gospodarskih projekata na području Sinja i Cetinske krajine. Daljnjim unapređenjem prometne infrastrukture stvaraju se kvalitetniji uvjeti za rad postojećih poduzetnika, privlačenje novih investitora te otvaranje novih radnih mjesta.

Grad Sinj nastavlja provoditi razvojne projekte kojima jača gospodarsku infrastrukturu i stvara preduvjete za održiv gospodarski rast cijelog područja.