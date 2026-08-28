Velika investicija u Dalmaciji: Više od 1,2 milijuna eura za vatrogasce, evo što će dobiti DVD

Radovi na dogradnji vatrogasnog doma Dobrovoljnog vatrogasnog društva Unešić nastavljaju se prema planiranoj dinamici, bez kašnjenja, a završetkom projekta tamošnji vatrogasci dobit će znatno bolje uvjete za rad, smještaj opreme i vatrogasnih vozila. Gradilište je obišao načelnik Općine Unešić Marko Parat, koji je istaknuo kako je zadovoljan napretkom projekta te očekuje da će radovi biti završeni u predviđenom roku.

"Raduje nas što ova građevina poprima svoje obrise jer će puno značiti vatrogascima na području Općine Unešić, a posebno DVD-u Unešić, koji će napokon dobiti adekvatne prostorije za smještaj opreme i ljudstva. Sve veći zahtjevi u borbi protiv požara i posljedica klimatskih promjena pokazuju koliko je važno ulagati u vatrogasne kapacitete i spremnost cijele zajednice", kazao je Parat.

Više prostora za vatrogasce, opremu i vozila

Projektom će postojeća zgrada društvene namjene biti dograđena i prilagođena potrebama DVD-a Unešić.

Nova infrastruktura trebala bi omogućiti kvalitetnije uvjete za rad vatrogasaca, sigurniji smještaj i čuvanje vatrogasne opreme i vozila te dodatno unaprijediti operativne mogućnosti lokalnog DVD-a. Važnost ulaganja posebno dolazi do izražaja zbog sve češćih požara i drugih posljedica klimatskih promjena. Na području Općine Unešić posljednjih mjeseci zabilježeno je nekoliko požara, koji su pravodobnom intervencijom lokalizirani i ugašeni bez značajnije štete. Parat je upozorio i na problem sve većeg zarastanja prostora niskim raslinjem i makijom. Površine koje su se nekada koristile za poljoprivredu i ispašu danas su dobrim dijelom zarasle, što povećava mogućnost brzog širenja požara.

Uz dovoljan broj vatrogasaca i kvalitetnu opremu, važnu ulogu u zaštiti od požara imaju protupožarni putovi i osiguran pristup vatrogasnim vozilima. "Svjesni smo da su prije dvadesetak ili tridesetak godina ova područja bila znatno više korištena za stočarstvo i da je stoka na prirodan način doprinosila održavanju prostora i smanjenju zarastanja. Nadamo se da će se kroz budući razvoj poljoprivrednih aktivnosti i stočarstva taj proces ponovno pokrenuti, što bi dodatno doprinijelo protupožarnoj prevenciji", istaknuo je Parat.

Projekt vrijedan više od 1,2 milijuna eura

Ukupna vrijednost projekta "Dogradnja vatrogasnog doma – Dobrovoljno vatrogasno društvo Unešić" iznosi 1.203.533,07 eura. Od tog iznosa čak 1.023.003,10 eura čine bespovratna sredstva osigurana kroz Program "Konkurentnost i kohezija" 2021. – 2027.

Dogradnjom vatrogasnog doma Općina Unešić dodatno će ojačati lokalne vatrogasne kapacitete te stvoriti bolje uvjete za zaštitu stanovništva, imovine, prirode i okoliša.