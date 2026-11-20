Jedan od važnijih školskih projekata na području omiškog zaleđa i priobalja ulazi u novu fazu. Prema objavljenim podacima, Splitsko-dalmatinska županija pokrenula je nabavu za rekonstrukciju i dogradnju Osnovne škole Jesenice, a vrijednost planiranih radova iznosi 3.927.335 eura bez PDV-a.

Kada se uračuna PDV, vrijednost investicije penje se na otprilike 4,91 milijun eura, što ovaj zahvat svrstava među značajnije obrazovne projekte u lokalnim okvirima. Rok za dostavu ponuda je 27. studenoga u 10 sati, a planirano trajanje radova je 18 mjeseci od uvođenja izvođača u posao.

Što projekt znači za učenike i roditelje

U mnogim dalmatinskim sredinama pitanje školskog prostora više nije samo tehničko pitanje, nego izravno utječe na kvalitetu nastave, organizaciju života roditelja i svakodnevicu učenika. Zato ovakav projekt za stanovnike Jesenica i šireg područja Dugog Rata ima mnogo šire značenje od same građevinske investicije.

Najvažnije pitanje koje se nameće jest hoće li dogradnja škole stvoriti uvjete za kvalitetniji rad, više učionica i eventualno bolju organizaciju nastave. U ovakvim slučajevima javnost s pravom očekuje odgovor na to znači li novi projekt i korak prema jednosmjenskoj nastavi, što je jedan od glavnih ciljeva brojnih školskih investicija u Hrvatskoj.

Radovi će trajati godinu i pol

Projekt se odnosi na česticu 8566/5 u katastarskoj općini Jesenice, a predviđeno trajanje izvođenja radova je godinu i pol. To je razdoblje koje traži i dobru organizaciju škole, jer će se neminovno otvoriti pitanje kako će se u vrijeme gradilišnih zahvata odvijati nastava i hoće li biti potrebna privremena prilagodba rada.

Roditeljima i nastavnicima upravo su takvi detalji često važniji od same brojke izražene u milijunima. Naime, svaka rekonstrukcija škole, osobito ako traje duže vrijeme, utječe na ritam nastave, sigurnost pristupa objektu i prostorne uvjete u kojima djeca borave. Zato će sljedećih tjedana biti važno doznati i konkretne arhitektonske te funkcionalne detalje buduće dogradnje.

Ulaganje u obrazovanje ostaje jedna od ključnih tema

Posljednjih godina u Dalmaciji se sve češće govori o nužnosti modernizacije školske infrastrukture, a ovakvi projekti pokazuju da se na tom planu ipak događaju pomaci. Dogradnja Osnovne škole Jesenice mogla bi postati važan primjer ulaganja u lokalnu obrazovnu mrežu, osobito u sredinama koje nisu veliki urbani centri, ali imaju stabilan broj djece i potrebu za boljim uvjetima rada.

Upravo će zato biti zanimljivo vidjeti kako će projekt biti predstavljen javnosti u detaljima, koliko novih kapaciteta donosi i kakve će dugoročne koristi imati učenici, nastavnici i cijela lokalna zajednica.

JESTE LI ZNALI? U Hrvatskoj je jedan od glavnih ciljeva školskih investicija stvaranje uvjeta za jednosmjensku nastavu, jer se smatra da takav model učenicima ostavlja više vremena za izvannastavne aktivnosti, sport i obiteljski život.