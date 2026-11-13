Velika investicija na Makarskoj rivijeri: Za dogradnju luke Tučepi gotovo 15 milijuna eura, poznato do kada se primaju ponude

Makarsku rivijeru očekuje jedan od značajnijih lučkih infrastrukturnih projekata. Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije provodi postupak javne nabave za rekonstrukciju i dogradnju luke otvorene za javni promet u Tučepima, a procijenjena vrijednost radova iznosi čak 11.723.000 eura bez PDV-a.

Uključimo li porez na dodanu vrijednost, riječ je o iznosu od približno 14,65 milijuna eura. To je značajno ulaganje za mjesto u kojemu luka ima važnu ulogu u svakodnevnom životu stanovništva, pomorstvu, ribarstvu i turizmu.

Radovi obuhvaćaju dvije prostorne cjeline

Prema objavljenoj dokumentaciji, predmet nabave je rekonstrukcija luke otvorene za javni promet u Tučepima, odnosno prostornih cjelina B i C.

Projekt obuhvaća radove na lučkoj infrastrukturi, uključujući pomorske građevine, prometne površine, instalacije te pripadajuće infrastrukturne i građevinske zahvate. Detaljan opseg radova određen je projektno-tehničkom dokumentacijom i troškovnikom.

Takav zahvat mogao bi značajno promijeniti izgled i funkcionalnost luke, ali i način njezina korištenja. Za lokalno stanovništvo posebno je važno pitanje budućeg kapaciteta vezova te organizacije pomorskog prometa tijekom izvođenja radova.

Ponude se primaju do 20. studenoga

Postupak javne nabave pokrenut je ranije tijekom jeseni, a dokumentacija je u međuvremenu mijenjana i dopunjavana. Prema posljednjim objavljenim podacima, rok za dostavu ponuda je 20. studenoga 2026. godine u 12 sati.

Jedna od izmjena odnosila se i na dio troškovnika za vanjske aluminijske radove, pri čemu je izbačena alternativna mogućnost ugradnje aluminijskih roleta.

Važno je naglasiti da je 11,7 milijuna eura procijenjena vrijednost nabave, a ne konačna cijena radova. Ona će biti poznata nakon provedbe postupka, odabira izvođača i sklapanja ugovora.

Što će izgradnja značiti za mještane i turizam?

Dogradnja luke nije samo građevinsko pitanje. U turističkom mjestu poput Tučepa važna je usklađenost pomorskih aktivnosti, potreba lokalnog stanovništva i turističke sezone.

Zato će posebnu pozornost privući buduća dinamika radova, njihov eventualni utjecaj na pristup luci i mogućnost korištenja postojećih vezova. Konačan izgled luke, raspored novih sadržaja i detalji gradnje bit će jasniji iz cjelovite projektne dokumentacije.

Riječ je o projektu koji bi u godinama koje slijede mogao donijeti jednu od najvećih infrastrukturnih promjena u obalnom dijelu Tučepa.