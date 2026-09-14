Velika inicijativa krenula diljem EU-a: Traže da stanovanje bude pravo, a ne luksuz

Europska građanska inicijativa "Pravo na stanovanje" danas je počela s prikupljanjem potpisa u državama članicama EU-a, kojom traže pravo na stanovanje, sada i zauvijek.

Europska građanska inicijativa (ECI) jedan je od najmoćnijih alata izravne demokracije u EU-u. Kada milijun građana iz najmanje sedam država članica da svoj potpis, Europska komisija zakonski je obvezna odgovoriti. To nije peticija. To je demokratski zahtjev s pravnom težinom.

"Pravo na stanovanje! Sada i zauvijek" poziva EU da regulira špekulacije, pretvori prazne zgrade u domove, zaštiti stanare od ponovnog iseljenja i uspostavi trajni fond EU-a za stanovanje. Navode da svaki dan vide kako radnici ne mogu priuštiti život u gradovima koje grade, da se mladi ne uspijevaju osamostaliti, da su stanari prisiljeni napustiti svoje četvrti nakon obnove te da zgrade zjape prazne dok ljudi spavaju na ulici. Na tržištu stambenih nekretnina trenutačno je u prvom planu zarada, a ne ljudi i planet. Traže promjene zbog toga što su domovi prazni, oštećeni i skupi.

"Ali ne mora biti tako. Zgrade postoje. Kao i rješenja kojima bi se one učinile dostupnima i trajno cjenovno pristupačnima. Ono što nedostaje jesu pravila koja će to omogućiti. Ova inicijativa zahtijeva pravo na stanovanje. Zaustavite špekulacije, zajamčite dugoročnu pristupačnost, iskoristite prazne nekretnine, potaknite obnovu, stvorite pravo na ostanak, uložite u ljude – i uspostavite Europsku agenciju za stanovanje koja će sve to koordinirati", poručuju.

Ta europska građanska inicijativa demokratski je instrument koji građanima EU-a omogućuje da neku temu stave na politički dnevni red EU-a i zatraže djelovanje. Ako je potpiše milijun ljudi diljem Europske unije, po mogućnosti i više, Europska komisija dužna je odgovoriti.

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Građani Hrvatske, kao i ostali građani Europske unije, peticiju mogu potpisati na https://right-to-housing.eu.