Velika imena svjetskog vaterpola stigla u Dubrovnik: Igrači Juga propustili trening kako bi poslušali olimpijske pobjednike!

Dubrovnik je od 2. do 5. listopada bio domaćin Mađarskih dana, manifestacije koja je kroz kulturu, umjetnost i sport povezala Hrvatsku i Mađarsku. Poseban pečat četverodnevnom programu dala je završna večer posvećena vaterpolu, koja je na jednom mjestu okupila proslavljene olimpijske pobjednike, nekadašnje sportske suparnike i današnje prijatelje. Događaj su pratili i vaterpolisti dubrovačkog Juga, koji su zbog susreta s legendama propustili redoviti trening.

Mađarski dani u Dubrovniku održani su u organizaciji Instituta Liszt – Mađarskog kulturnog centra Zagreb, Grada Dubrovnika i počasne konzulice Mađarske u Dubrovniku dr. sc. Katje Bakije.

Tijekom četiri dana dubrovačka publika i brojni posjetitelji imali su priliku upoznati različite segmente mađarske kulture, umjetnosti i baštine, dok je završnica manifestacije bila posvećena sportu koji već desetljećima snažno povezuje dvije zemlje.

Na jednom mjestu velika imena hrvatskog i mađarskog vaterpola

Središnji događaj završne večeri bila je projekcija nagrađivanog mađarskog dokumentarnog filma „A nemzet aranyai“ („Zlato nacije“), koji donosi priču o jednoj od najuspješnijih generacija mađarskog vaterpola i njezinim velikim sportskim ostvarenjima.

Nakon projekcije uslijedio je panel-razgovor koji je okupio istaknuta imena hrvatskog i mađarskog vaterpola.

Uz producenta filma Zákonyija S. Tamása, sudjelovali su dvostruki olimpijski pobjednik Rajmund Fodor te hrvatske vaterpolske legende Veselin Đuho i Deni Lušić, također dvostruki olimpijski pobjednici.

Svoja iskustva podijelio je i Dubravko Šimenc, olimpijski pobjednik, jedan od najpoznatijih hrvatskih vaterpolista i protagonist dokumentarnog filma.

Razgovor je moderirao sportski novinar Mario Buconić.

Velika rivalstva, još veća prijateljstva

Sudionici su se prisjetili velikih utakmica, olimpijskih pobjeda i nezaboravnih trenutaka koji su obilježili njihove karijere. No, razgovor je pokazao da se iza vrhunskih sportskih rezultata kriju i priče koje nadilaze bazen.

Govorilo se o prijateljstvima nastalima tijekom godina natjecanja, međusobnom poštovanju i odnosima koji su opstali dugo nakon završetka sportskih karijera.

Hrvatska i Mađarska desetljećima su veliki vaterpolski rivali, ali upravo su brojni međusobni susreti stvorili snažne veze među sportašima dviju zemalja.

Zato je dubrovačka večer bila mnogo više od prisjećanja na medalje. Bila je to prilika da nekadašnji suparnici podijele iskustva i pokažu kako sportsko rivalstvo može prerasti u iskreno prijateljstvo.

Vaterpolisti Juga umjesto na trening otišli poslušati olimpijske pobjednike

Posebnu pozornost privuklo je sudjelovanje cijele momčadi Vaterpolskog kluba Jug, čiji su igrači odlučili prisustvovati programu umjesto održavanja redovitog treninga.

Bio je to susret različitih generacija vaterpolista, ali i prilika da mlađi sportaši iz prve ruke čuju iskustva onih koji su osvajali najveća svjetska natjecanja.

Tijekom razgovora istaknuta je i važnost sportaša kao uzora mladima. Naglašeno je kako iza svakog velikog uspjeha stoje godine predanog rada, discipline, odricanja i ustrajnosti.

Upravo su timski duh, odgovornost, poštovanje protivnika i ljubav prema sportu bile neke od najvažnijih poruka večeri.

Kultura, sport i prijateljstvo povezali dvije zemlje

Okupljene je prije početka programa pozdravila počasna konzulica Mađarske u Dubrovniku Katja Bakija, koja je izrazila zadovoljstvo uspjehom ovogodišnjih Mađarskih dana te zahvalila partnerima, institucijama i pojedincima koji su pridonijeli njihovoj organizaciji.

Prisutnima se obratila i ravnateljica Instituta Liszt dr. Anna Mladenovics, posebno zahvalivši Hrvatskoj turističkoj zajednici na potpori u realizaciji završnog programa.

Mađarski dani još su jednom pokazali kako Dubrovnik, osim što je jedno od najpoznatijih turističkih odredišta, ima važnu ulogu i kao mjesto međunarodnih kulturnih susreta.

Povezivanjem umjetnosti, sporta, turizma i diplomacije stvoren je prostor za razmjenu iskustava i jačanje odnosa Hrvatske i Mađarske.

A završna večer posvećena vaterpolu poslala je možda i najljepšu poruku cijele manifestacije – medalje ostaju zapisane u sportskoj povijesti, ali prijateljstva i međusobno poštovanje traju mnogo dulje od posljednjeg zvižduka.