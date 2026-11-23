Splitsko-dalmatinska županija poziva sve zainteresirane na svečano predstavljanje knjige „Sportsko pravo Republike Hrvatske“, autora dr. sc. Ante Vukovića, u izdanju Zajednice sportskih saveza i udruga Splitsko-dalmatinske županije. Predstavljanje će se održati u utorak, 24. studenoga 2026. godine, s početkom u 17 sati, u Hrvatskom narodnom kazalištu Split (foyer).

Knjigu će predstaviti prof. dr. sc. Damir Primorac, a riječ je o značajnom izdanju koje obrađuje pravni okvir hrvatskog sporta i aktualna pitanja sportskog prava, područja koje ima sve važniju ulogu u razvoju i funkcioniranju sportskog sustava.

U prigodnom dijelu programa i raspravi o aktualnostima u hrvatskom sportu sudjelovat će istaknuti hrvatski sportaši: Josip Pavić, državni tajnik za sport i osvajač zlatne i srebrne olimpijske medalje, Anđelo Šetka, srebrni olimpijac, Toni Kanaet, brončani olimpijac, te Vedrana Grgin, trofejna hrvatska košarkaška reprezentativka.

Svečanosti će svojim dolaskom uveličati i brojni drugi uzvanici iz svijeta sporta, među kojima su vrhunski treneri zaslužni za uspjehe osvajača olimpijskih medalja – Toni Tomas, Bojan Marinović i Boško Čavka.

Predstavljanje knjige prilika je za susret stručnjaka, sportaša, sportskih djelatnika i svih zainteresiranih za pravne, organizacijske i razvojne aspekte hrvatskog sporta, kao i za razgovor o njegovim aktualnim izazovima i budućnosti.

Splitsko-dalmatinska županija poziva sve zainteresirane da svojim dolaskom sudjeluju u ovom događaju posvećenom sportu, sportskom pravu i ljudima koji svojim znanjem, radom i rezultatima doprinose razvoju hrvatskog sporta.