Velika imena europske umjetnosti stižu u Split

U četvrtak, 8. listopada u Staroj gradskoj vijećnici Muzeja grada Splita otvara se velika izložba remek-djela iz zagrebačkog Muzeja za umjetnost i obrt Umjetnost starih majstora: izbor iz zbirki slikarstva, kiparstva i grafike Muzeja za umjetnost i obrt. Nakon premijernog predstavljanja u Ljubljani, cjelovito istražena djela starih majstora prvi put će biti izložena u Splitu.

Publika će tako imati priliku vidjeti dvadeset i osam slika, skulptura i grafika nastalih od 14. do 18. stoljeća među kojima su djela reprezentativnih talijanskih, francuskih, srednjoeuropskih i sjevernjačkih starih majstora, njihovih radionica i krugova utjecaja - slike Jana Victorsa, Guida Renija i radionice, Andrije Medulića Schiavonea, sljedbenika Paola Veneziana, grafički listovi prema djelima Julija Klovića, Michelangela Buonarrotija i Petera Paula Rubensa, kao i reprezentativne kasnogotičke i barokne crkvene skulpture, majstora poput Hansa von Judenburga i Johannesa Kommersteinera. Riječ je o iznimno vrijednim i značajnim umjetninama koje svjedoče o kulturnim, političkim i društvenim promjenama što su tijekom stoljeća oblikovale europski prostor i prostor današnje Hrvatske. Osim samog pogleda na vrhunska umjetnička ostvarenja od kasne gotike do kasnoga baroka, izložba nudi i priliku za novo „čitanje“ starih majstora. Otkriva kako su umjetnici učili jedni od drugih, kako su se Europom širili motivi i tehnike te kako su pojedine umjetnine kroz stoljeća mijenjale vlasnike i kako su, naposljetku, kroz stoljeća dospjele do muzeja.

Posebnu vrijednost splitskog predstavljanja čine konzervatorsko-restauratorski zahvati na nekoliko ključnih djela koji su otkrili nove slojeve njihova nastanka i povijesti. Posebno će biti zanimljivo vidjeti što se sve krije ispod površine pojedinih djela. Nakon uklanjanja kasnijih preslika i slojeva nečistoće, restauratori su otkrili detalje i dijelove izvorne izvedbe koji su stoljećima bili skriveni, pa će ih splitska publika sada moći vidjeti u novom svjetlu. Među ostalim, izloženo će biti i djelo radionice Guida Renija „Rastanak Eneje i Didone“, na kojemu je otkriven lik sluškinje koji je stoljećima bio preslikan. Još intrigantnije otkriće donijela je rendgenska snimka slike „Diogen“ napuljskog slikara u kojem se ispod prikaza grčkog filozofa nalazi ranija slika starice, naslikana u suprotnom smjeru. Upravo ovakvim otkrićima izložba pokazuje kako se umjetnička djela, zahvaljujući istraživanjima i restauratorskim zahvatima mogu gledati i „čitati“ na nove načine.

Iza izložbe stoje rezultati višegodišnjih istraživanja djela starih majstora u zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt, zaključeni istoimenom znanstvenom monografijom na kojoj je surađivao niz stručnjaka – dr. sc. Antonia Došen i mr. art. Jasminka Podgorski iz Muzeja za umjetnost i obrt, kao i dr. sc. Višnja Bralić, dr. sc. Ljerka Dulibić, dr. sc. Ivan Ferenčak, Jasmina Fučkan i dr. sc. Tanja Trška.

Voditeljica izložbenog projekta je dr. sc. Antonia Došen, koja je kurirala izložbu zajedno s kustosicom Petrom Galović.

Organizatori izložbe su Muzej za umjetnost i obrt i Muzej grada Splita uz potporu Ministarstva kulture i medija RH, Grada Zagreba i Grada Splita.