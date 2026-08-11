Velika dobrotvorna nogometna fešta u Splitu: Hajdukove legende, glazbene zvijezde i 4. gardijska igraju za oboljele s Mertojaka

Na inicijativu Roberta Bošnjaka i Ivana Brkića-Buce, iz NK Dalmatinac, u srijedu 12. kolovoza održati će se turnir u malom nogometu na terenu kluba u Splitu, Kaštelanska 3, uz sudjelovanje četiri ekipe, veterana Hajduka, 4. Gardijske brigade, NK Dalmatinac i udruge "Humane zvijezde Splita", popularnih Split Starsa.

Turnir je dobrotvorna sportska manifestacija, budući će u suradnji sa župnikom don Vjenceslavom Kujundžićem iz Župe sv. Josipa na Mertojaku, sudionici i oni koji to žele, dati pripomoć za oboljele članove obitelji sa Mertojaka.

S obzirom na tu hvale vrijednu inicijativu organizatora za potrebite iz svoje zajednice, potporu je dalo i Vijeće gradskog kotara Mertojak kao pokrovitelj ekipe udruge "Humane zvijezde Splita" a koje ga je naknadno i uvrstilo u sportski dio svog Kulturnog ljeta na Mertojaku, pored već održanog turnira u malom nogometu srednjoškolskih ekipa u spomen na Andriju Bartulića, kuglačkog turnira povodom obilježavanja 20. godina kuglačkog kluba Mertojak početkom rujna te edukativnog programa "Put ka vrhu i tajne uspjeha u sportu" uz sudjelovanje Ratka Rudića, Ivice Tucka, Nevena Kovačevića i Milivoja Bebića, sredinom listopada u Hrvatskom domu.

Kako nam najavljuje tajnik Split Starsa, Branko Bosanac na turniru će nastupiti brojni poznati sportaši, glazbenici i pjevači, Hari Rončević, Dražen Zečić, Deni Lušić, Tiho Orlić, Bomba, Leo Škaro, braća Piteša, Neven Lučev....koje će na teren izvesti izbornički tandam Leo Kazinoti i Ivan Komić, dok će na klupi biti Želimir Dundić-Dundo frontmen grupe "Trio Gušt" inače predsjednik udruge, dva bivša asa Hajduka Ivan Gudelj i Ivica Šurjak te još jedno poznato glazbeno ime, popularna pjevačica Ivana Kovač.

Veterani Hajduka Drago Ćelić i Nikica Cukrov najavljuju svoju standardnu postavu Balić, Vejić, Strinić, Ljubičić, Računica, Putnik..... a na klupi će biti stručni reprezentativni stožer Vulić, Katalinić, Buljan Štimac.

Organizatori najavljuju slobodan ulaz, dana 12.8. sa početkom u 18,30, kada su na redu dvije polufinalne (Hajduk-4. Gardijska, Split Stars Team-Dalmatinac) te potom i finalna utakmica, a očekuje se da će početni udarac izvesti Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita, uz pratnju vodećih osoba iz domene sporta, kulture i obrazovanja Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije.