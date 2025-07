Velika humanitarna akcija Bradate aukcije! Županijska liga protiv raka i KBC Split pokreću prikupljanje milijun eura za magnetsku rezonancu

U ponedjeljak, 21. srpnja u 10 sati u Hotelu Marvie u Splitu održana je konferencija za medije povodom početka novog, ambicioznog projekta – prikupljanja milijun eura za nabavku uređaja za magnetsku rezonancu za Klinički bolnički centar (KBC) Split. Projekt je rezultat suradnje Bradate aukcije, Županijske lige protiv raka – Split i samog KBC-a Split.

Na konferenciji su govorili ravnatelj KBC-a Split izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić, dr. med., predstojnik Klinike za onkologiju i radioterapiju prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak, dr. med., te osnivači Bradate aukcije Marko Sučić i Siniša Šujić.

Ravnatelj Dolić naglasio je koliko je projekt važan za zdravstveni sustav Dalmacije, osobito u kontekstu sve većeg broja onkoloških bolesnika. "Svjedočimo iz dana u dan da se nalazimo u eri brojnih onkoloških bolesti, pa će kupnja ovakvog uređaja bitno pomoći našim bolesnicima – poboljšat će se dostupnost. Ovakve akcije povećavaju svijest među građanima, trebamo poticati ljude da se odazovu preventivnim pregledima. Nažalost, životni ritam i navike povećavaju broj onkoloških bolesnika, iako zahvaljujući boljoj dijagnostici pacijente često uspijevamo na vrijeme prepoznati", rekao je Dolić.

Prof. Vrdoljak je istaknuo važnost zajedništva i odlučnosti u prikupljanju sredstava: "Ove priče važnije su nego ikada. Zdravlje je u našim rukama i svi smo dužni sudjelovati u stvaranju boljeg i zdravijeg društva. Moj prijedlog bio je da budemo dovoljno ludi i da skupimo dovoljno sredstava za kupnju ovog uređaja. Sve košta milijun eura, a mi ćemo to organizirati i skupit ćemo ta sredstva. Svi uređaji koje mi kupimo moraju biti iskorišteni do kraja, a ovaj aparat koristit će se i za one koji nisu onkološki bolesnici", naglasio je.

Osnivači Bradate aukcije, Marko Sučić i Siniša Šujić, pozvali su građane i institucije da podrže ovu humanitarnu inicijativu: "Skupljamo novac kroz brojne aktivnosti, a za sada na računu imamo oko 110.000 eura. Potrebna nam je pomoć svih ljudi. Vjerujemo da ćemo kroz ovu godinu i kroz naše akcije prikupiti dovoljno sredstava. Nadamo se da će nas podržati partneri, gradovi, općine, ali i 'mali ljudi' svojim doprinosom kako bismo došli do milijun eura i kupili ovaj nužni uređaj. Pomozite nam tako da prenesete poruku o važnosti prevencije i pregleda. Pratite nas, donirajte i pomozite", poručili su Sučić i Šujić.

Organizatori pozivaju sve građane, tvrtke i lokalne zajednice da se uključe u projekt i doprinesu važnoj misiji – unapređenju zdravstva i dijagnostike u Dalmaciji.