Velika humana akcija u Dućama: U subotu darivanje krvi, Crveni križ Omiš poziva građane da se odazovu

Gradsko društvo Crvenog križa Omiš organizira u subotu, 14. studenoga 2026. godine, akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija će se održati u hotelu Plaža Duće, od 8 do 12 sati, a cilj je prikupiti što više doza krvi i pomoći onima kojima je ona najpotrebnija. Iz Crvenog križa Omiš pozivaju sve zdrave osobe u dobi od 18 do 65 godina da se odazovu ovoj humanoj inicijativi i svojim sudjelovanjem pridonesu spašavanju ljudskih života.

Mali čin dobrote koji može spasiti život

Darivanje krvi jedan je od najjednostavnijih, ali i najvažnijih načina pomaganja drugima. Krv je nezamjenjiva u liječenju brojnih pacijenata, tijekom operacijskih zahvata, hitnih medicinskih intervencija i liječenja teških bolesti.

"Pozivamo sve zdrave osobe od 18 do 65 godina starosti da nam se pridruže u ovoj humanoj akciji i svojom plemenitošću pomognu sačuvati i produljiti nečiji život", poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa Omiš.