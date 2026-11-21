Jedna od najvećih obrazovnih investicija na području Šibensko-kninske županije ulazi u novu fazu. U petak, 20. studenoga, održana je početna konferencija projekta rekonstrukcije i dogradnje Osnovne škole Vodice, vrijednog 15,02 milijuna eura. Uvođenjem izvođača u posao započinje realizacija projekta koji bi trebao omogućiti prelazak škole na jednosmjensku nastavu i stvaranje uvjeta za cjelodnevnu školu. Osnovna škola Vodice danas ima više od 600 učenika, a nastava se još uvijek održava u dvije smjene.

Dvanaest novih učionica i sportska dvorana

Projekt predviđa rekonstrukciju postojeće zgrade i izgradnju dodatnih 12 učionica. Nakon završetka zahvata škola bi trebala imati ukupno 36 učionica, uz nove i obnovljene prateće prostore. Planirana je izgradnja školske sportske dvorane, uređenje kuhinje i blagovaonice, modernizacija instalacija, uređenje okoliša te postavljanje sunčane elektrane. Od ukupne vrijednosti investicije 9,44 milijuna eura osigurano je bespovratnim sredstvima, dok preostali iznos zajednički financiraju Šibensko-kninska županija i Grad Vodice. Radove izvodi splitska tvrtka Tromont, stručni nadzor obavlja KLing, a voditelj projekta građenja je Growth Strategies.

Gdje će učenici pohađati nastavu tijekom radova?

Jedan od najvećih organizacijskih izazova bit će privremeno premještanje dijela učenika. Ravnatelj škole Ivan Skočić objasnio je da je nastava tjelesne i zdravstvene kulture već premještena u Sportsku dvoranu Račice. U prvoj fazi planirano je izmještanje učenika iz podrumskih prostorija, u kojima će se graditi nova školska kuhinja i blagovaonica. Za dio razrednih odjela nastava će se organizirati u pastoralnom centru u Vodicama i prostorima stare škole, odnosno glazbene škole. Prema predstavljenom planu, od 1. veljače 2027. godine dio nastave trebao bi se odvijati i u Područnoj školi Tribunj, pod uvjetom da se ondje prethodno završe potrebni radovi.

Građevinski ugovor potpisan je krajem listopada, a ugovoreni rok za izvođenje radova iznosi deset mjeseci od uvođenja izvođača u posao.