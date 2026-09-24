Velika gesta omiškog policajca: Dobio nagradu pa cijeli iznos donirao stradalima u požaru

Povodom Dana policije i blagdana svetog Mihovila, gradonačelnik Grada Omiša Zvonko Močić upriličio je u Uredu gradonačelnika primanje za policijskog službenika Policijske postaje Omiš Juru Merčepa, koji je nagrađen za iznimno zalaganje i predanost u policijskoj službi.

Tom prilikom Merčepu je uručena nagrada, no posebno se istaknula njegova odluka da cjelokupni novčani iznos nagrade donira za pomoć stradalima te sanaciju posljedica požara na području Grada Omiša.

Cijeli iznos nagrade za pomoć stradalima

Iz Grada Omiša istaknuli su kako je ovim potezom Jure Merčep još jednom pokazao humanost, solidarnost i brigu za građane kojima je pomoć najpotrebnija. "Posebno vrijedi istaknuti Jurinu nesebičnu odluku da cjelokupni novčani iznos nagrade donira za pomoć stradalima i sanaciju posljedica požara na području Grada Omiša. Ovim plemenitim činom još jednom je pokazao iznimnu humanost, solidarnost i brigu za one kojima je pomoć najpotrebnija", poručili su iz Grada Omiša.

Uz Merčepa, čestitke su upućene i drugim nagrađenim policijskim službenicima s područja koje pokriva Policijska postaja Omiš – Miljenku Bobancu s područja Općine Dugi Rat, Marku Jagorincu s područja Općine Šestanovac te Antoniju Vukoviću s područja Općine Zadvarje.

Zahvala policijskim službenicima

Iz Grada Omiša zahvalili su svim nagrađenim policijskim službenicima na predanom radu, zalaganju i doprinosu sigurnosti građana, posebno istaknuvši odluku da novčane nagrade usmjere za pomoć sugrađanima pogođenima požarom. "Svim policijskim službenicima upućujemo iskrene čestitke povodom Dana policije i blagdana svetoga Mihovila", zaključili su iz Grada Omiša.