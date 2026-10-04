VELIKA FOTOGALERIJA Split preplavljen ružičastom bojom: Tisuće ljudi ujedinile se protiv raka dojke

Splitska Riva danas je postala velika ružičasto-bijela pozornica zajedništva, podrške i borbe protiv raka dojke. Tisuće ljudi okupile su se na ovogodišnjem Race for the Cure, a prizori iz središta grada najbolje pokazuju razmjere jednog od najmasovnijih humanitarnih događaja u Splitu.

Ružičaste majice i baloni preplavili su Rivu, a među okupljenima su bile žene koje su prošle ili još prolaze liječenje, njihove obitelji i prijatelji, učenici, studenti, zdravstveni djelatnici i brojni građani koji su došli dati podršku svim „Rozama“.

Ovogodišnji Race for the Cure oborio je rekorde splitskog izdanja još prije samog početka. Prijavljeno je gotovo 7000 sudionika, više od 300 timova i oko 600 pojedinaca, a prikupljeno je više od 90.000 eura.

Posebno velik odaziv stigao je iz splitskih škola i fakulteta. U akciji sudjeluje čak 21 osnovna i srednja škola, dok su se među najvećim timovima našli MIOC, Ekonomski fakultet u Splitu, ETŠ, Zdravstvena škola te tim Snaga duha.

Na Rivi i Šuta, Puljak, Boban i Krstulović Opara

Velikom humanitarnom događaju pridružili su se i predstavnici političkog i javnog života.

Na Rivi su danas bili Tomislav Šuta, Andro Krstulović Opara, Blaženko Boban i Ivica Puljak, koji su se zajedno s ostalim sudionicima uključili u manifestaciju posvećenu podršci oboljelima i podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke.

No glavne zvijezde dana ipak su bile žene zbog kojih se cijela priča i održava.

Brojne sudionice ponosno su nosile ružičaste majice, a neke od njih otvoreno su govorile o vlastitom iskustvu bolesti i liječenja.

Vrdoljak: „Najvažnije je ne bojati se“

Na Rivi je bio i poznati splitski onkolog prof. dr. Eduard Vrdoljak, koji je u razgovoru za naš portal posebno naglasio važnost uklanjanja straha od bolesti.

– Mislim da je najvažnija stvar ne bojati se. Strah nas je često dovodio u poziciju da bolest dijagnosticiramo kasno. Ako bolest negirate, nećete je rano prepoznati – kazao je Vrdoljak.

Istaknuo je i da petogodišnje preživljenje oboljelih od raka dojke u Splitu doseže gotovo 93 do 94 posto.

– Sve ove roze majice govore da se te žene više ne boje i da su izašle u javnost sa svojom dijagnozom. One su dokaz naših liječenja i izlječenja raka dojke – poručio je.

Ambicije organizatora pritom ne završavaju današnjom utrkom. Jedan od velikih ciljeva je prikupiti čak 1,5 milijuna eura za uređaj za magnetsku rezonancu.

– Kada smo vidjeli da je samo nebo granica, odlučili smo prikupiti milijun i pol eura. Možda sljedeći put odlučimo prikupiti deset milijuna i napraviti novu instituciju. Zašto? Zato što smo zajedno – rekao je Vrdoljak.

Poruka koja nadilazi utrku

U Split je povodom ovogodišnjeg izdanja stigla i izvršna direktorica Race for the Cure Europe Chantal Blockx, koja se prije deset godina i sama suočila s rakom.

Upravo je prevenciju izdvojila kao jednu od najvažnijih poruka cijele manifestacije, upozorivši kako upravo strah mnoge ljude odvraća od pravodobnih pregleda.

Sudionici današnjeg Race for the Curea mogli su birati između trčanja i hodanja, a cijeli događaj pratio je bogat program na Rivi.

Ipak, rezultat koji će ostati nakon posljednjeg prolaska kroz cilj nije samo onaj na štoperici.

Tisuće ljudi koje su danas ispunile splitsku Rivu poslale su puno važniju poruku – da žene koje prolaze kroz borbu s rakom dojke nisu same.

Ovogodišnje izdanje održava se pod sloganom „Ti si život moj“.