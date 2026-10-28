VELIKA FOTOGALERIJA U Sinju oživjeli stari zanati! Snimili smo prvi dan radionica na kojima se čuva bogata baština Cetinske krajine

U Sinju su danas, 28. listopada, započele dvodnevne edukativne radionice pod nazivom "Čuvari baštine", koje su okupile ljubitelje tradicije, starih zanata i običaja Cetinske krajine. Radionice se održavaju u Muzeju Cetinske krajine – Sinj, u prostoru povijesne Palacine, a ekipa Dalmacije Danas snimila je prvi dan ovog zanimljivog događaja, na kojem su sudionici imali priliku iz prve ruke upoznati vještine koje se generacijama prenose s koljena na koljeno. Riječ je o radionicama koje na jedinstven način povezuju prošlost i sadašnjost, pružajući posjetiteljima mogućnost da se okušaju u izradi tradicijskih predmeta i upoznaju s umijećima koja su nekada bila sastavni dio svakodnevnog života stanovnika Dalmatinske zagore.

Prvi dan u znaku starih zanata i vještih ruku

Prvi dan radionica bio je posvećen izradi tradicionalnih roga i zvijezda šiški, pletenju krtola, odnosno košara od šiblja, te predstavljanju izrade opanaka, tradicionalne obuće. Uz članice Tradicijske udruge Bitelić i Matiju Jukić, sudionici su imali priliku upoznati postupke obrade vune i izrade tradicijskih ukrasa. Istodobno su članice KUD-a Krenica iz Gale, pod vodstvom Ljilje Vojković i Ivanke Munivrane, pokazale kako se od prirodnih materijala izrađuju predmeti koji su nekoć imali važnu ulogu u svakodnevnom životu.

Upravo su ovakva druženja prilika da se znanja starijih generacija prenesu na mlađe, ali i da se javnost podsjeti na bogatstvo tradicijskih obrta Cetinske krajine. Ekipa Dalmacije Danas zabilježila je atmosferu prvog dana radionica, tijekom kojeg su se tradicijske vještine ponovno našle u središtu pozornosti. Program se nastavlja u četvrtak, 29. listopada, kada će naglasak biti na tradicijskom lončarstvu ručnog kola iz Potravlja, koje ima status nematerijalnog kulturnog dobra Republike Hrvatske. Sudionike će kroz tajne ovog vrijednog zanata provesti Ivan Knezović, jedan od posljednjih majstora lončarstva na ručnom kolu. Posjetitelji će moći saznati kako se glina oblikuje tradicionalnim tehnikama te upoznati važnost lončarskih proizvoda u životu stanovnika Dalmatinske zagore.

Posebno zanimanje očekuje se i za radionice izrade zelovskih lula i kamiša, još jednog umijeća upisanog u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Radionicu će voditi Ivan Delaš, koji će posjetiteljima približiti ovaj prepoznatljivi zanat. Za ljubitelje tradicijske gastronomije pripremljena je i radionica izrade sinjskih rafiola prema originalnoj recepturi, koju će voditi Marina Balajić.

Čuvanje identiteta i običaja Cetinske krajine

Osim praktičnog dijela, program uključuje i projekcije videomaterijala koji prikazuju bogatu kulturnu baštinu Sinja i Cetinske krajine. Među njima će biti prikazan i nagrađivani film "Opsada Sinja 1715. – dvadeset godina scenskog prikaza povijesti, vjere i zajedništva", nastao povodom 20 godina uprizorenja ovog povijesno-scenskog spektakla.

Radionice se organiziraju uz podršku Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te u suradnji s tvrtkom Kamičak d.o.o., osnovnim školama, Dječjim vrtićem Bili cvitak, lokalnim kulturno-umjetničkim društvima Krenica, Bitelić i Cetina te Udrugom za očuvanje baštine cetinskoga kraja. Sudjelovanje na radionicama je besplatno, uz prethodnu prijavu na adresu info@visitsinj.hr. Prilikom prijave potrebno je navesti ime i prezime, broj osoba te radionicu na kojoj se želi sudjelovati. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se pridruže ovom događaju i barem nakratko postanu čuvari baštine, upoznajući zanate, običaje i vještine koji čine važan dio kulturnog identiteta Cetinske krajine.

Kako je izgledao prvi dan radionica u Sinju, pogledajte u našoj fotogaleriji: