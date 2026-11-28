Sinj je večeras zasjao u pravom božićnom ruhu. Paljenjem prve adventske svijeće na šetalištu blaženog Alojzija Stepinca obilježen je početak adventskog vremena, razdoblja nade, iščekivanja, zajedništva i pripreme za blagdan Božića.

Unatoč jakoj buri i hladnoći, blagdanskog raspoloženja na ulicama Sinja nije nedostajalo. Prigodno uređeni grad, božićne dekoracije i adventske kućice stvorili su poseban ambijent u kojem su uživali brojni posjetitelji.

Bacili smo đir blagdanski uređenim Sinjem

I mi smo večeras bacili đir gradom, a naš fotoreporter Roko Pavlinušić svojim je objektivom zabilježio božićni ugođaj na sinjskim ulicama. Blagdansko uređenje i svjetlosne dekoracije dali su gradu poseban šarm, najavljujući tjedne ispunjene glazbom, druženjem, veseljem i brojnim sadržajima za sve generacije.

Svečanosti paljenja prve adventske svijeće nazočili su gvardijan sinjskog samostana i rektor Svetišta Čudotvorne Gospe Sinjske fra Marinko Vukman i gradonačelnik Miro Bulj, kao i predstavnici brojnih gradskih udruga te organizatora iz Turističke zajednice Grada Sinja. Poseban ugođaj svojim su plesnim nastupom upotpunile sinjske mažoretkinje, a prva adventska svijeća, koja simbolizira nadu, zasjala je u srcu grada.

Bura promijenila planove, ali nije zaustavila božićnu čaroliju

Zbog jakih udara bure i sigurnosti posjetitelja večerašnji koncert legendarnih Divljih jagoda odgođen je za nedjelju, 29. studenoga, s početkom u 20 sati.

Ipak, vremenske neprilike nisu pokvarile blagdanski ugođaj. Sinj je pokazao da adventska čarolija ne ovisi samo o koncertima, već i o uređenju grada, druženju i zajedništvu.

Kako izgleda Sinj u božićnom ruhu i kakve smo prizore večeras zabilježili na njegovim ulicama, pogledajte u bogatoj fotogaleriji našeg Roka Pavlinušića.