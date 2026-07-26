VELIKA FOTOGALERIJA Regata ponosa i tuge: Cetinom zaplovili u čast onih koji su branili Hrvatsku

Na rijeci Cetini održana je 17. memorijalna regata – spust čamcima organiziran u znak sjećanja na poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje Cetinskoga kraja. Brojni sudionici ponovno su se okupili kako bi zajedničkim spustom odali počast ljudima koji su svoje živote položili za slobodu Hrvatske.

Regatu je organizirala Udruga maloljetnih dragovoljaca Domovinskog rata Splitsko-dalmatinske županije, a ovogodišnja ruta bila je duga približno 15 kilometara. Spust je započeo kod mosta na Panju u općini Hrvace, nakon čega su sudionici prolazili kroz Rumin, Bajagić, Čitluk, Jasensko, Han i Glavice, sve do odmorišta Buk u Gali na području općine Otok.

Na memorijalnoj regati sudjelovao je i Igor Vidalina, kao izaslanik potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.

"Sudjelovao sam na 17. memorijalnoj regati – spustu čamcima rijekom Cetinom, kojom smo obilježili 17. godinu zajedničkog sjećanja na poginule, nestale i preminule hrvatske branitelje Cetinskoga kraja", objavio je Vidalina nakon događaja. Istaknuo je kako Cetina za stanovnike toga područja predstavlja mnogo više od rijeke.

"Cetina je simbol života, identiteta i opstanka ovoga kraja"

"Cetina je simbol života, identiteta i opstanka ovoga kraja. Upravo zato nikada ne smijemo zaboraviti da je velikosrpski agresor miniranjem brane Peruća pokušao izazvati katastrofu nesagledivih razmjera i ugroziti živote tisuća ljudi", poručio je Vidalina. Podsjetio je da zločinački plan nije uspio zahvaljujući hrabrosti hrvatskih branitelja. "Zahvaljujući hrabrosti hrvatskih branitelja, taj zločinački plan nije uspio. Neka njihova žrtva nikada ne bude zaboravljena", naveo je.

Zahvala organizatorima memorijalnog spusta

Vidalina je na kraju zahvalio Udruzi Patriot Dabar i Mariju Vujeviću – Vegiju na još jednoj uspješnoj organizaciji memorijalnog događaja.

Ovogodišnji spust počeo je ranije nego prethodnih godina zbog najavljenih nepovoljnih vremenskih uvjeta. Organizatori su prije događaja objavili i kako bi, zbog iznimno zahtjevnih organizacijskih okolnosti, ovo mogla biti posljednja regata ovakvog tipa u njihovoj organizaciji.